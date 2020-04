EU de Cambre pide equipos de protección para las empleadas de ayuda a domicilio

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Cambre 06/04/2020 19:35 h

Esquerda Unida de Cambre ha presentado una batería de medidas para ayudar a mermar las consecuencia del coronavirus. La portavoz de esta formación, Olga Santos, invita al equipo de gobierno a constituir un comité de seguimiento de la crisis con representación de todos los grupos municipales. «Non deixar a ninguén atrás é a principal idea que Esquerda Unida quere facer chegar ao conxunto da corporación municipal», señala Santos, cuyo plan incluye un programa extraordinario de asistencia social primaria, otro de empleo municipal, aplazamiento de tasas y bonificaciones, programas para dinamizar el pequeño comercio, o la dotación de EPIS para todos los empleados del Concello, «e que poidan traballar coas máximas garantías de seguridade en saúde».

«Consideramos que hai servizos no concello que non están funcionando ao 100 % pese a ser servizos de vital importancia, como pode ser a axuda a domicilio, por iso propomos ao goberno local que dote de equipos de protección necesarios ás traballadoras do mesmo, para poder desenvolver a totalidade das competencias do servizo, que neste momento resulta máis necesario que nunca», señala Olga Santos.