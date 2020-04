Medio Ambiente recuerda que el confinamiento también se aplica en las zonas verdes

0

A Coruña 05/04/2020 12:29 h

La concejalía de Medio Ambiente recordó hoy a los vecinos que durante el confinamiento los parques de la ciudad, las playas y el paseo marítimo no están destinados al ocio, la práctica de deporte o a lugares de reunión entre conocidos. El gobierno local insistió en que Santa Margarita, Bens, San Pedro o San Carlos están cerrados; y que San Diego, Méndez Núñez, Oza, el paseo de los Puentes o el parque Europa permanecen abertos solamente porque, a causa de su diseño, no se pueden cerrar fisicamente. Aunque eso no significa que estén permitidos los usos antes citados.

Medio Ambiente ve con preocupación que la poicía se haya encontrado con personas en esas zonas verdes que, con las excusa de pasear a sus mascotas, o inlcuso sin causa justificada, usan los parques para dar una vuelta, hacer ejercicio o quedar con gente.

La cocejalía insiste en que, de acuerdo a los decretos del Gobierno, solo los ciudadanos que tengan un parque dentro de un radio de 100 metros de su vivienda pueden atravesarlo para dirigirse a farmacias, supermercados, panaderías... o para pasear a sus mascotas con el fin de que hagan sus necesidades y sin superar el tiempo necesario para ello.