Rey ofrece el Coliseo al personal sanitario del futuro hospital de Expocoruña

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia X.G.

A Coruña 03/04/2020 11:25 h

La alcaldesa, Inés Rey, ha ofrecido hoy las intalaciones del Coliseo como centro logístico y de apoyo al personal sanitario que trabajará en el futuro hospital de Expocoruña.

Durante su paso semanal por el programa Cita en María Pita, de Radio Voz, la regidora mostró su deseo de que el hospital de campaña no tenga que llegar a abrir: «Ojalá no lo tengamos que utilizar». Rey explicó que el centro por el momento no es necesario, ya que la pandemia del coronavirus en el área sanitaria no ha llegado a la «situación extrema» que se está dando en otras regiones y el sistema público de salud no está congestionado. Rey recordó demás que el nivel de ocupación de la sanidad privada es «bajo», por lo que «aún tenemos ese colchón» para hacer frente al virus. Pero subrayó que el Sergas «quiere ser previsor» y ha iniciado la contrucción del hospital por si finalmente fuese necesario ante un avance de la pandemia.

El Coliseo, explicó, podría funcionar como centro logístico del hospital, y facilitar al personal sanitario espacios para cambiarse y descansar durante sus jornadas de trabajo. Por el momento, añadió, ya se ha ordenado no aparcar en esa zona con el fin de facilitar el estacionamiento de los vehículos de emergencia.

Pleno telemático

Inés Rey insistió en que la actividad municipal se ha mantenido, en especial la de los servicios esenciales para combatir la pandemia, pero no se ha podido mantener la actividad política ordinaria de la corporación. Sin embargo, explicó que está previsto retormar las sesiones plenarias a través de medios telemáticos en caso de que se prolongue el estado de alarma.

La regidora elogió además el comportamiento de la oposición, con cuyos portavoces se reúne dos veces por semana. Rey agradeción «su colabración y su lealtad, que están fuera de toda duda. Me siento muy afortunada [añadió] de poder trabajr con ellos. Para mi son compañeros que están haciendo aportaciones en positivo que ayudan mucho al gobierno local en estos momentos difíciles».

Donaciones y deberes

Durante el programa, Puri, la propietaria de la hamburguesería Jumbo H1, situada frente a los juzgados, ofreció una donación de comida al Ayuntamiento. La alcaldesa agradeció el gesto y destacó la «ola de solidaridad» que se ha producido en A Coruña desde el arranque de la pandemia. Señaló por ejemplo que recientemente una persona anónima cedió 800 kilos de chocolate exprés al Ayuntamiento, que se servirá a los voluntarios, el personal de seguridad o las personas que han sido acogidas en el pabellón de Riazor,

La alcaldesa también confirmó que pronto se pondrá en marcha un sistema para facilitar que los estudiantes de la ciudad sin acceso a Internet puedan recibir sus deberes, sea mediante entregas en casa o a través de los centros escolares que permanecen abiertos para servir los menús de las becas comedor. El concejal de Educación, Javier Celemín, se está entrevistando con los directores de los centros para lanzar ese dispositivo, explicó.

La regidora confirmó además que se han producido varios positivos de coronavirus entre el personal municipal que cubre los servicios esenciales, incluido uno en la recogida de basura. Rey dijo que por fortuna se trata de «casos aislados», que no han comprometido el funcionamiento de los servicios básicos. Este jueves, el Ayuntamiento pudo repartir entre los servicios municipales una importante remesa de equipos de protección, unos 10.000, que fueron facilitados por la Xunta de Galicia.

La alcaldesa subrayó además que el gobierno local ha rechazado regulaciones de empleo como las aplicadas en el servicio de la ORA, ya que la empresa tenía la posibilidad de reclamar el reequilibrio económico de la concesión al final de esta crisis y así evitar esas pérdidas de empleo.

Sobre los sistemas de limpieza, la alcaldesa explicó que se están desinfectando calles «a diario». Hacen esa tarea tres equipos contratados por el Ayuntamiento que trabajan en turnos a diario desde las 7 horas hasta las 00.15. Finalmente, la regidora agradeció a los ciudadanos su «comportamiento» ejemplar» a la hora de cumplir las limitaciones del confinamiento, y señaló que se mantendrá la vigilancia de la Policía Local, que por el momento ha impuesto 254 sanciones por incumplir la normativa.