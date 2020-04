García Seoane contra el uso de vehículos oficiales para desfiles de sirenas

0

La Voz de Galicia D. Vázquez

03/04/2020 12:19 h

Mientras en numerosos municipios se ha extendido que los vehículos de emergencias participen en homenajes y en dar ánimos a la población durante el confinamiento, el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, cuestionó este viernes, desde los micrófonos de Radio Voz ese tipo de prácticas.

Aseguró que lo que estamos viviendo es una tragedia y por eso no considera oportuno ese tipo de actos. También reveló que alguien se ha saltado esa norma en la Policía Local y que si se repite habrá despidos.

Asimismo, cargó contra las políticas populistas, a su entender, de peticiones de reducciones de tasas, ya que considera que es la única manera de sostener los servicios.

El regidor, como ya había realizado ayer desde sus redes, insistió, ante las quejas de algunos trabajadores, que «no Concello de Oleiros está traballando todo o persoal porque temos a obriga de servir aos cidadáns, que son os que nos pagan. Os que poden fano desde a casa a través do ordenador e os que se necesitan no seu posto de traballo están ao pé do canón, coas medidas de seguridade oportunas».

Considera que la maquinaria municipal no se puede detener. «Hai que atender un montón de servizos que son esenciais. Ten que haber auga nas casas, saneamento, atención ás persoas maiores e dependentes, alumeado público, policía, mantementos dos espazos públicos, reparto de comida e de bonos de alimentos para os para as familias que os necesitan, recollida de lixo, servizo de emerxencias…», explicó

«As Administración públicas estamos para servir aos cidadáns, e máis se cabe nunha situación como esta», sostiene, al mismo tiempo que indica que «por favor, os que non poidades traballar, quedade nas vosas casas para saír desta canto antes».