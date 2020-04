Betanzos insta a la firma de servicio de comedor a devolver lo cobrado indebidamente

0

La Voz de Galicia D. Vázquez

03/04/2020 18:11 h

El gobierno local de Betanzos comunicó de forma oficial a las empresas concesionarias de los servicios de comedor escolar y de la piscina municipal la orden de no pasar los recibos y buscar métodos para compensar o devolver lo indebidamente girado. La alcaldesa, María Barral, mostró su malestar porque en el comedor se hayan remitido los recibos de cobro cuando no hay prestación. Si bien la firma encargada de la piscina no los remitió, la que se ocupa del servicio de comedor y el programa Mañanceiros sí, por lo que se le pide que devuelva lo indebidamente cobrado.

Barral recordó que ambos servicios forman parte del paquete de medidas de ámbito económico adoptadas debido a la emergencia sanitaria y para las que se ha pedido agilidad a Intervención y Tesorería para el pago a proveedores.