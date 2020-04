Los alumnos del Conservatorio de Danza de la Diputación publican una coreografía colectiva desde sus casas

0

La Voz de Galicia F. Brea

La Voz 01/04/2020 14:37 h

Los alumnos del Conservatorio de Danza de la Diputación estaban preparando una coreografía que el impacto del coronavirus ha impedido estrenar. Por ello, el alumnado ha decidido mostrar su trabajo a través de las redes sociales con un espectáculo colectivo en el que cada miembro baila desde su casa. La experiencia se titula Ventás ao mundo.

De no haberse decretado el estado de alarma con motivo de la crisis sanitaria, los componentes del grupo habrían estrenado en el Museo de Belas Artes una nueva coreografía de danza contemporánea junto con el alumnado de la The Ruth Page School of Dance de Chicago, con el que estaba previsto un intercambio. Luciano Gómez, director del conservatorio, explicó que «o profesor que estaba preparando a coreografía, Armando Martín Caballero, decidiu que cada un gravase desde a súa casa e facer logo a montaxe que se publicou na rede, co cal se fixo unha estrea diferente».

Más de veinte alumnos y alumnas de los últimos cursos del grado profesional participan en esta pieza que se creo con los vídeos de cada uno de ellos bailando en sus casas en distintos tiempos, con un juego de movimientos que finaliza con una frase motivadora de José Martí.

«Debido á situación actual, o alumnado está traballando na casa a través de caless que se envían por ligazóns ou por grupos de comunicación na Rede, intentando manterse en forma e sen abandoar os ensaios que se estaban realizando», apuntó Luciano Gómez, quien dirige un centro de referencia en el que están matriculados un total de 150 alumnos y alumnas de entre 7 y 18 años.