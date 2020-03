Los 25 pasajeros procedentes de Madrid que llegaron al aeropuerto de Alvedro tuvieron que justificar su residencia gallega

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Emiliano Mouzo

La Voz 26/03/2020 10:51 h

La Guardia Civil reforzó desde esta madrugada el control en los aeropuertos de Galicia para evitar la entrada de pasajeros procedentes de otros lugares, del extranjero u otras comunidades de España, que no tengan residencia en Galicia o una causa justificada para volar a tierras gallegas. Fue lo que ocurrió en la mañana de este jueves con los 25 pasajeros que volaron desde Madrid hasta A Coruña.

Uno de los casos más llamativo, y difícil de gestionar fue el de Matías. Este joven viajó desde la India hasta Alvedro vía Roma y Londres.En Madrid le pidieron que justificase su viaje a la ciudad de A Coruña, «pero solo tengo el pasaporte, porque aún no estoy empadronado en Vimianzo», en tierras de Soneira. Le hicieron infinidad de preguntas pero al final pudo volar: «Mi papá y una prima viven en Vimianzo y pude justificarlo. Menos mal», indicó Matías con alegría.

Matías también cuenta su odisea: «Éramos miles de personas en el aeropuerto de Nueva Deli, y ni había billetes, ni aviones ni nadie que nos explicase lo que estaba ocurriendo ni lo qué teníamos que hacer». Algunos trabajadores del aeródromo sí aportaron algunas soluciones: «Te lograban un billete por 6.000 euros, cuando su precio es de 800. Algunos se están beneficiando de esta pandemia», subrayó.

«Éramos miles de personas en el aeropuerto de Nueva Deli»

Matías logró abandonar la India «gracias a un amigo y compañero que vive en Suiza, donde residí yo hasta». Fue esta persona la que le consiguió un billete. A Calderón, un vecino de Santiago le ocurrió lo mismo. Volaba desde Perú en en avión de Iberia «repatriado por el Gobierno». Cuando llegó a la terminal del Adolfo Suárez-Madrid Barajas, los agentes de la Guardia Civil le solicitaron la documentación acreditativa de que su residencia estaba en Galicia, en Santiago, pero además «me hicieron un amplío interrogatorio: por qué venía de Perú, cuánto tiempo llevaba allí y que venía hacer a Galicia», subrayó Calderón. Pero este mismo control lo tuvo que pasar en el área de recogida de equipajes del aeropuerto de A Coruña.

Vuelos cancelados

Por su parte, Jaime tenía que regresar de Punta Cana el pasado día 21 y aterrizó hoy en Alvedro. «Todos los vuelos estaban cancelados, y Air Europa no hizo nada por nosotros»; y asegura que tampoco recibió soluciones «de la embajada de España». Él y otros viajeros «nos tuvimos que buscar la vida para volver a España y a otros países».

Ya en Madrid este hombre no salió de la terminal aérea, «incluso dormí en el aeropuerto, por eso el control que me hicieron fue más light, comprobaron mi billete, que demostraba que venía directo, y mi dni», contó. Oro viajero que aterrizó a primera hora de este jueves en Alvedro contó que viajó desde Londres, «pero tuve que hacer escala en Madrid, ya que en el vuelo directo a Alvedro no había billetes». La Guardia Civil también le exigió acreditar que tenía residencia en A Coruña.

«La promesa de repatriación del Gobierno no se cumplió»

Carmen estaba pasando sus vacaciones en Santo Domingo, «y tenía que regresar el día 31, pero nos mandaron abandonar el país». Lo peor para Carmen es que, a pesar de que tenía pagados los billetes, «tuve que pagar de nuevo, desde la República Dominicana a Madrid, y desde Barajas a A Coruña. La promesa de repatriación del Gobierno no se cumplió», indicó enfadada. Cuando llegó a Madrid tuvo que pasar un «riguroso conteo de la Guardia Civil, para justificar que era gallega y coruñesa».

Aquí en Alvedro se lo hicieron a algunos, «a mí no me tocó», matizó. Carmen dijo que lo mejor «es estar de nuevo en casa». Sí tiene miedo al contagio por coronavirus, «pero mejor aquí que allí, aquí ha buena sanidad, allá casi no existe», subrayó.