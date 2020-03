Inés Rey en Radio Voz: «En las últimas 48 horas la Policía Local ha impuesto 20 actas de sanción y ha detenido a 4 personas»

0

A Coruña 20/03/2020 13:11 h

Inés Rey ha abordado este viernes en el programa Voces de A Coruña, de Radio Voz, cómo se encuentra la ciudad herculina cuando se va a cumplir la primera semana de confinamiento en los hogares. La alcaldesa ha afirmado, nada más empezar su intervención, «estar muy orgullosa de los coruñeses. De cómo lo estamos llevando, cómo nos comportamos a nivel colectivo. La gran mayoría cumple con el aislamiento con un comportamiento ejemplar». Como ejemplo puso aquellas 530 personas que se inscribieron durante las tres primeras horas en el programa de voluntarios puesto en marcha por el Ayuntamiento para ayudar a los colectivos de riesgo. También quiso agradecer el trabajo de las fuerzas del Estado, sanitarios, funcionarios y resto de trabajadores que hacen que «todo el mundo esté seguro».

No obstante, Rey se ha mostrado firme ante aquellos ciudadanos que han incumplido las medidas establecidas por el decreto: «En las últimas 48 horas la Policía Local ha impuesto 20 actas de sanción y ha detenido a 4 personas por incumplir el decreto de alarma. Quiero advertir a aquellos que reiteradamente incumplan, que bajen a la calle sin causa justificada, que hagan la compra siete veces o saquen al perro otras tantas, que las fuerzas de seguridad están ahí para vigilar y para sancionar a los que unilateralmente se pongan en peligro y nos pongan a todos. Con actitudes irresponsables o tomándose a broma la situación actual va a ser más difícil salir».

Cuando se va a cumplir la primera semana desde que se inició el estado de alarma, la regidora ha querido explicar algunos de los casos que han causado la polémica a través de las redes sociales. Uno de ellos es en referencia a las obras públicas que se continúan desarrollando en la ciudad. Rey explicó que en A Coruña hay cuatro obras públicas en marcha (Parga, Juan Flórez, el viaducto de la ronda de Nelle y un saneamiento en A Zapateira) y que «no se va a realizar ninguna obra nueva mientras dure el estado de alarma». Las que se desarrollan en estos momentos no las pueden paralizar: «En el artículo 33 y 34 del decreto se habla de la eventual suspensión de algunos contratos de servicios que deberá hacerse a instancias del contratista. Es decir, la Administración local no puede paralizar las obras. Si la empresa considera que puede continuar prestando el servicio hasta su finalización y adopta las medidas de seguridad e higiene, lo pueden hacer». En el caso de que no se aplicasen dichas medidas, la alcaldesa comunicó que se les «levantaría un acta de sanción».

Otros trabajadores en el punto de mira han sido los jardineros. Sobre este tipo de trabajo, Rey ha señalado que «hay unos servicios esenciales que están incluidos en el estado de alarma y entre esos servicios está la limpieza, no solo la viaria sino también la limpieza de jardines a efectos de evitar, en algunos casos, focos de insalubridad o de residuos que puedan ir en perjuicio de la salud».

Desinfección de las instalaciones municipales

En referencia a los espacios públicos que continúan abiertos a la ciudadanía, como es el caso de los mercados municipales o los cuarteles de la Policía o Guardia Civil, la regidora ha informado que «la concejalía Medio Ambiente ha iniciado una campaña de desinfección en las instalaciones municipales que se siguen utilizando».

Sentencia sobre la finalización del contrato de Tranvías

Inés Rey no solo hablo de la situación que ha generado el COVID-19, sino que también explicó cómo van a actuar sobre la concesión del transporte urbano a la compañía de Tranvías tras la sentencia emitida por el Tribunal Superior de la Unión Europea, que da la razón a la empresa sobre la fecha de finalización del contrato con el Ayuntamiento. «Desde la gestoría jurídica municipal se estudiará este fallo y estamos a la espera de lo que sentencie el juzgado de lo Contencioso de A Coruña, porque esta resolución tiene relevancia sobre la que será la sentencia definitiva», avanzó Rey.

En cuanto se resuelva todo el proceso judicial, la alcaldesa señaló que cumplirán «ese fallo y sobre todo ponernos a trabajar para preparar el nuevo pliego de esa concesión que tendrá que salir cuando se determine esa fecha de finalización».

Interpretaciones jurídicas aparte, Rey quiso «lamentar que se hayan perdido estos años en los que se habría podido hacer inversiones importantes en la compañía de cara a la movilidad». Pese a todo, indicó que «cuando tengamos la certeza y la seguridad jurídica suficiente para saber cómo se va a hacer ese pliego, en qué momento termina la actual concesión y cuándo empezará la nueva, se harán y se podrá actualizar esa flota y adaptarla a las nuevas maneras de movilidad sostenible por las que apostamos y recuperar ese tiempo perdido».

