En el mar no se puede faenar con protecciones ni respetar la distancia de seguridad contra el contagio

La Voz de Galicia Emiliano Mouzo

A Coruña 18/03/2020 09:06 h

En el mar, en la pesca, no se pueden poner en marcha las medidas de prevención para evitar el coronavirus. Los barcos de bajura, por ejemplo los que andan al arte de cerco, hay pocos que excedan de 20 metros de eslora y unos 6 de manga. En ellos trabajan una media de 9 tripulantes: «Cómo vamos a manter as distancias de Seguridade», indica el patrón del Punta del Este, con base en Malpica y que opera desde A Coruña. «É imposible, cando largamos ou levantamos o aparello estamos todos xuntos», subrayó. Y recuerda este profesional que pasan «unhas 12 horas no mar!»

Hoy embarraron, el aparejo le quedó enganchado en el fondo y rompió. El pesquero llegó a puerto y la dotación tuvo que palmear la red a tierra: «Hai que cosela, atala, reparala, e uns aguantan e os outros reparan, e todos xuntos».

El armador del cerqueiro malpicán también se refirió a las mascarillas: «Cómo vas levar mascarillas a bordo? Cuñado chicazo de mar, o mollarse». Lo mismo ocurre con los del arrastre del día, o de litoral, «e igual na altura, no Gran Sol», dijo un armador. Estos barcos exceden muy poco de los 40 metros de eslora, «y están todos juntos», subrayó.

