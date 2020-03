Ángel García Seonae: «O coronavirus foi creado en laboratorios para destruír a economía de Europa e de Asia»

0

La Voz de Galicia La Voz

A Coruña 17/03/2020 12:15 h

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha generado la polémica por las declaraciones emitidas en el programa Voces de A Coruña, de Radio Voz, en una entrevista que concedió este lunes. En el espacio radiofónico, Seoane afirmaba que el COVID-19 se trataba de un «virus que foi creado en laboratorios para destruír a economía de Europa e de Asia». Entre sus argumentos, también publicados en un post en su cuenta oficial de Facebook, el alcalde indica que «os primeiros casos apareceron nunha das cidades máis importantes para a economía en china e en Irán. Qué casualidade! China e Irán, dous países que están en total confrontación con Estados Unidos».

« Alteran os prezos do pretóleo para atacar aos países produtores que non lle son afíns. Utilizan internet e as redes que crearon para espiar e manipular gobernos e empresas »

Seoane se mostraba contundente con su teoría en su intervención en Radio Voz: «quen diga o contrario, minte». Añade que los efectos de esta nueva dolencia «están a arruinar a economía de moitos países» y que la solución está en manos de los «vaivéns e directrices daqueles que pretenden dominar o mundo, para facer máis ricos aos globalizadores, para asoballarnos. Con guerras e agora con este virus fan subir e baixar a bolsa para saqueala e eliminiar a pequenos e medianos inversores. Alteran os prezos do pretóleo para atacar aos países produtores que non lle son afíns. Utilizan internet e as redes que crearon para espiar e manipular gobernos e empresas».

Además, Gelo se aventura a asegurar que la cura a esta pandemia ya está creada y que supondrá otro negocio más: «A vacina para acabar con isto xa a teñen creada. Cando sexan millóns as persoas afectadas aparecerá... Outro negocio máis. É tremendo, pero é a miña visión do que está a acontecer. Os poderosos contra os que non o somos».