«Tenemos una demanda enorme de delineantes desde las empresas»

La Voz de Galicia FErnando Molezún

A Coruña / La Voz 16/03/2020 08:23 h

El Centro Integrado de Formación Profesional Someso cumple 60 años, y lo hace viviendo un momento especialmente dulce. Así lo asegura Juan Carlos González Purriños, que conoce bien el centro en el que lleva desde 1991 dando clases y desde el 2016 como director. Un centro referencial con 117 profesores y 1.300 alumnos que cuenta con 35.000 metros cuadrados de superficie «y, afortunadamente, uno de los mayores presupuestos de Galicia, aunque siempre se queda escaso», apunta su director.

-¿Ha cambiado mucho la cosa en el tiempo que lleva aquí?

-Mucho. De hecho, llegué en un momento de cambio, cuando se construyó el aulario central. Toda la estructura del edificio es de 1960, en los ochenta llegó la FP Reglada y en 1991 se convierte en un IES, entrando la enseñanza secundaria y bachillerato a convivir con la FP. Además, en aquella época es cuando se crea también la Escola de Imaxe e Son.

-Una curiosidad, ¿por qué se le llamaba la Acelerada?

-Porque se impartía Formación Profesional Acelerada, en seis meses cogían a cualquier joven que tenía unos conocimientos básicos y lo convertían en un técnico en electricidad, forja, soldadura, mecánica naval... Un profesional que se incorporaba al mercado laboral. Estaban ocho horas diarias, comían allí, era como una fábrica. Y la formación era eminentemente práctica, la teoría se impartía en el propio taller. Se mantienen algunas cosas, como Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Carpintería y Muebles, Fabricación Mecánica... Pero además vino a dulcificar ese ambiente tan industrial Imaxe Persoal, que es peluquería y estética y, trasladados del Fernando Wirtz, los delineantes y topógrafos de Edificación y Obra Civil.

-¿Cómo conviven formaciones tan dispares bajo un mismo techo?

-Cada una tiene sus instalaciones, su aulario y sus talleres extraordinariamente dotados. Siempre nos quejamos de que nos faltan cosas, pero todo el mundo se queda sorprendido con las instalaciones que tenemos. Y eso nos obliga a estar siempre al día, manteniendo una formación continua del profesorado.

-¿Cuál de estas titulaciones es la niña bonita del centro?

-Cada una destaca en su sector. Cierto es que algunas tienen más demanda de plazas que otras. Como Transporte y Mantenimiento de Vehículos, que tiene una lista de espera importante, creo que porque los jóvenes van pensando en Fernando Alonso, aunque la realidad no sea esa. No es la profesión que tiene mejor inserción laboral ni es la mejor pagada.

-¿Cuál sería la de mayor salida y mejor remunerada?

-Pues en Edificación y obra civil hubo un bajón importante con todo lo de la crisis, pero desde hace dos o tres años tenemos una demanda enorme de delineantes por parte de las empresas. Por ejemplo, Albañilería, que es el ciclo medio de Construcción, no tiene mucha demanda por parte de los estudiantes, y sin embargo un albañil cualificado, que no abundan, puede llegar a tener un sueldo muy alto. Eso deben de tenerlo claro no solo los jóvenes, sino también los padres y tutores, que en estas especialidades hay un futuro importante y muy bien pagado.

-Cuentan con la FP Dual, en la que el estudiante está medio año en el instituto y el otro medio en una empresa.

-Y con una bolsa remunerada. Lo que buscan las empresas con esta formación dual es formar ellos, con nuestra colaboración, a sus trabajadores para que se incorporen cuanto antes al sector, porque necesitan mano de obra cualificada, ya que en muchas se está jubilando su personal.

«La FP puede ser también un buen camino para llegar a la universidad»

La formación profesional ha ido adquiriendo un prestigio que no siempre fue tan notorio, convirtiéndose en una alternativa frente a los estudios universitarios. González Purriños, de hecho, lamenta que Someso sea todavía «un gran desconocido para buena parte de los coruñeses».

-Hubo una época en la que parecía obligatorio aspirar a un título universitario.

-Y sigue habiendo algo de eso. No podemos negar la valía de la universidad, lo que pasa es que, al igual que le pasa a la FP, no es para todos. Ninguna de las dos es la panacea. Lo que hay que tener claro es lo que de verdad queremos. Hoy en día la FP puede ser también un buen camino para llegar a la universidad. Haces un ciclo relacionado con lo que quieres hacer en la universidad y te plantas en una realidad en la que vivirás algo que seguro que no vas a ver en la universidad como es el trabajo más directo, la relación de la teoría con la práctica, para terminar en una empresa haciendo prácticas. Y con eso vas a la universidad con más recursos que un mero estudiante y con un currículo que hacer valer.

-¿Cuáles son los retos para los próximos 60 años?

-Estamos trabajando muy duro para que sean mejores todavía que los anteriores. Aunque eso ya le vaya a tocar a otro. La cuestión fundamental es mantener a la plantilla, al profesorado, con mucha ilusión, con mucha vocación, que es lo fundamental. El centro siempre ha tenido un eminente carácter social, y aquí se producen cada día milagros, que consisten en acompañar y mostrarle a cada uno de nuestros alumnos la potencialidad que tienen. Las instalaciones ya las tenemos, y la tecnología, solo hay que saber motivar a nuestros alumnos.