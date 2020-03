La plantilla de Cespa pide que se distribuyan baños públicos para facilitar el trabajo de sus trabajadores

0

La Voz de Galicia D. V.

A Coruña 15/03/2020 15:20 h

Miguel Ángel Sánchez, secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Limpieza y miembro del comité de salud laboral de Ferrovial Servicios Cespa, empresa encargada de la recogida de basuras en A Coruña, solicitó este domingo al Ayuntamiento que distribuya baños portátiles para que los barrenderos y el personal de recogida de basura pueda realizar su trabajo con comodidad.

Recuerda que su labor también es un servicio básico y en estos momentos, debido al cierrre de establecimientos y a las medidas de seguridad impuestas en los que están abiertos, no encuentran baños para utilizar. «Lo que no podemos es estar siete horas trabajando, que se cierren las tiendas y cuando suceda esto tengamos necesidades imperiosas para ir al baño y la gente no nos deje ir por el coronavirus», apunta.

Miguel Ángel Sánchez pide a la concejala Esther Fontán que emita una circular a los establecimientos abiertos para que les permitan utilizar sus baños o que «despliegue baños públicos por toda la ciudad». De continuar con esta situación, añade, se verán obligados a suspender la limpieza y recogida de basura.