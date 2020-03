Betanzos activa debido al COVID-19 un programa de ayuda para la gente que vive sola

C. Delgado

C. Delgado

La Voz de Galicia D. Vázquez

15/03/2020 21:16 h

«Na historia recente de Galicia, e de Betanzos máis concretamente, nunca lidiaramos cunha situación así, que cambia a cada momento, e temos que ter a capacidade inmediata de adaptarnos ao contexto», indicó este domingo, la alcaldesa de Betanzos, María Barral, en un comunicado oficial que realizó ante la crisis sanitaria del coronavirus.

Barral, además de agradecer los esfuerzos de la población, hizo un llamamiento a la tranquilidad, a seguir las recomendaciones sanitarias y a facilitar el trabajo a los que siguen en activo. «Temos que frear a expansión do COVID-19, e minimizar o seu impacto, que como sabedes fai especialmente vulnerable á poboación en risco. Por elas e eles, pero tamén por todos nós e os nosos, quedemos na casa porque con elo estamos dicíndolle a este virus: non, con nós non vas poder», indicó.

Pidió a los mayores y a las personas que padecen patologías crónicas que disminuyan el contacto social e indicó que quedando «na casa estamos cerrando as portas ao virus».

Asimismo, anunció que, a través de Servizos Sociais y con la colaboración de Cruz Vermella, iniciarán un programa para prestar servicios a la gente que necesite y viva sola. «Desenvolveremos, ademais, outra serie de medidas excepcionais que se irán poñendo en marcha desde mañá [luns] de forma paulatina, dentro dos medios cos que conta o Concello», indicó, agradeciendo a todas las personas que están trabajando estos días la labor que están realizando.