La UDC se parapeta ante el coronavirus: cierra desde este lunes

La Voz de Galicia

14/03/2020 14:01 h

La resolución rectoral de este sábado por la mañana en la UDC ha dictado las instruciones para el cierre al público de las instalaciones a partir de este lunes. «Desde o día 16 de marzo péchase o acceso de usuarios e usuarias e do público en xeral ás instalacións e dependencias da Universidade da Coruña. Suspéndense a actividade docente presencial na UDC nos termos da instrución sobre medidas extraordinarias de adaptación das actividades académicas á suspensión da actividade docente presencial», remite en su comunicado la UDC.

Eso sí, «coa fin de garantir a continuidade na prestación do servizo público universitario e os dereitos do estudantado», continúa, se adoptan medidas como «flexibilidade da xornada laboral: as persoas responsables da unidade, xefes de servizo, dirección do centro, decanato ou dirección da biblioteca, permitirán a flexibilización da xornada laboral do persoal, dando prioridade a quen teña ao seu cargo menores ou maiores dependentes e se vexa afectado, de ser o caso, polo peche de centros educativos ou de maiores». Además, a la hora de prestar el trabajo, «priorizarase a realización da modalidade non presencial ou telemática de traballo, no que o persoal desenvolve as tarefas asignadas ao seu posto de traballo fóra das dependencias da UDC, sempre que sexa posible».