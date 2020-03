Trabajadores del Registro Civil denuncian no tener medios para protegerse del COVID-19

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia LA VOZ

A CORUÑA 11/03/2020 17:18 h

El sindicato Alternativas na Xustiza-CUT denunció este miércoles la «pasividade» de la administración autonómica en la toma de medidas de precaución para evitar la propagación del coranovirus en las dependencias del Registro Civil de A Coruña, situado en la plaza de Vigo.

Además de recordar que las dependencias registran diariamente una afluencia media de 400 ciudadanos solicitando diversos trámites, señala que «as zoas de espera son pequenas e a proximidade entre as persoas é mínima» y los períodos de demora para pueden ser amplios. Considera la organización que las condiciones de las oficinas «fan inviable a adopción das medidas de contención», y que resulta «imposible manter a distancia de seguridade» para prevenir contagios. «O mostrador non mantén a distancia recomendada de seguridade e non se respeta a distancia mínima, salvo que por iniciativa propia se coloquen barricadas», subraya la central.

Junto a la falta de información, critica que la Xunta «dé as costas» a los trabajadores, ya que «están abocados a ter que mercar dos seus propios petos os productos de prevención». Por informaciones externas, aseguran saber que la empresa de limpieza abastecerá de dispensadores de gel desinfectante para su colocación en las salas de espera y el hall, «pero en ningún momento se contempla este abastecemento para os propios funcionarios xudiciais». Además, indica que los trabajadores del servicio de limpieza no disponen de protocolo específico sobre medidas de higiene y ventilación.