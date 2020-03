Inés Rey en Radio Voz: «En este mandato no va a haber parque del Agra porque no da tiempo»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia A. g. chouciño

A Coruña 06/03/2020 11:41 h

Inés Rey, abordó este viernes en el programa Cita en María Pita, de Radio Voz, la primera ruptura del bloque de izquierdas en el Ayuntamiento de A Coruña tras su elección como alcaldesa en las pasadas municipales. El motivo fue el rechazo por parte de sus socios de gobierno, BNG y Marea, en la modificación del plan general presentada por el PSOE para la creación del parque del Agra. «El proyecto se llevó a la comisión de Urbanismo, ayer fue a pleno y no se aprobó. ¿Qué va a pasar ahora? Hay que aprobar esa modificación, dar cumplimiento a la sentencia y a partir de ahí se tienen que iniciar los trámites administrativos. Al frenarse ayer y no pudiendo empezar esa tramitación, lo primero que hay que decir es que, en este mandato, no va a haber parque del Agra porque no da tiempo», indicó Rey.

«Yo tengo que desbloquear la construcción del parque del Agra y lo voy a intentar con todos los instrumentos que tengo»

La falta de acuerdo con el resto de grupos obliga a retrasar, de nuevo, la creación de esa zona verde que los vecinos reclaman desde hace más de 40 años. «La verdad es que se ha frenado esa modificación y es un asunto que nosotros queremos sacar adelante. Yo tengo que desbloquear la construcción del parque del Agra y lo voy a intentar con todos los instrumentos que tengo, con todo el diálogo posible. Si conseguimos hablar con el resto de grupos y consensuar una modificación del proyecto, se podrán iniciar esos trámites para que, dentro de tres o cuatro años, podamos ver ese parque como una realidad», añadió.

La regidora también cuestionó en el espacio radiofónico el voto negativo emitido por la Marea: «Había un proyecto de Marea que fue a junta de gobierno en el que había modificaciones. El que llevamos nosotros ayer tenía menos superficie edificada. Era de menor impacto visual, con los edificios concentrados para terminar la manzana y el resto era zona verde. Se reducía la edificabilidad y se reservaba un 40 % para viviendas de protección oficial».

Rey quiso recordar, por otro lado, las dificultades de la propuesta de indemnizar a los propietarios que disponen de parcelas con derecho de edificación en ese espacio. «Estamos hablando de unas indemnizaciones que no están calculadas pero que barajamos sobre los 15 millones de euros. Una cantidad que iría con cargo a un presupuesto municipal y en detrimento de otras prestaciones que tiene que hacer el Ayuntamiento. Este año se han consignado 500.000 euros para que las guarderías infantiles sean gratuitas. Imagínese lo que se pueden hacer con esa cantidad. Creo que aquí está bien que cada uno defienda sus posiciones pero creo que también es conveniente no hacer demagogia. Cuando uno dice que el Ayuntamiento tiene que indemnizar a los propietarios con 15 millones de euros como quien tiene cinco duros en el bolsillo».