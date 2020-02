Tráfico fluido en la avenida de Fisterra en la primera mañana sin puente

0

A Coruña 26/02/2020 10:03 h

Circular por la avenida de Fisterra ya no es lo mismo. A última hora del martes los operarios finalizaban la segunda fase de la demolición del viaducto de la ronda de Nelle tras tirar abajo y retirar los escombros de la pieza central del puente. Los trabajos permitieron que desde las 7.45 horas de este miércoles los coches ya puedan subir y bajar por la avenida. «Vino gente de la Policía Local, personal del Ayuntamiento por el tema de la red semafórica y se procedió a rehabilitar el tráfico sin ningún problema», comentaba un trabajador a Radio Voz.

La Policía Local de A Coruña ha confirmado que los coches y furgonetas han circulado con relativa normalidad, y teniendo en cuenta que todavía hay gente de puente festivo y que no hay buses escolares. No obstante, recuerda que los giros a la izquierda están prohibidos para no causar retenciones o posibles accidentes. Los peatones, por su parte, pueden subir y bajar por el margen izquierdo en dirección subida. El otro lado se mantiene cerrado por las obras.

Los trabajos de Aroa Infraestructuras ahora se centran en la retirada de escombros y en derruir las bases extremas del viaducto. Desde la empresa confirmaron que han debido de retirar en lo que va de trabajos unas 400 toneladas de escombros.

Por este motivo, la ronda de Nelle seguirá cortada en este tramo. «El resto continuará cortado. De momento hay fecha para finalizar a mediados de mayo», indicó el operario. Los conductores que suben hacia Riazor por este vial tendrán que desviarse por la calle Cancela de Afuera y, en sentido inverso, tendrán que hacerlo por la calle Villa de Cee.