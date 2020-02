Despliegue policial en la calle Real por un hurto en una tienda de ropa

0

A Coruña / La Voz 24/02/2020 20:42 h

Una mujer de mediana edad motivó este lunes un amplio despliegue policial en la entrada de la calle Real tras ser sorprendida in fraganti cuando intentaba apropiarse de piezas de ropa en la tienda de Pull & Bear situada en el edificio del cine París. Los hechos ocurrieron alrededor de las 18.00 horas y al lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Local de A Coruña. «Colocaron los coches cruzados, no sé si para que no viera mucho, pero se juntó bastante gente alrededor», explicó una trabajadora de un establecimiento cercano, que conoce a la mujer por episodios similares en otros negocios de la zona. «No es la primera vez, entra en las tiendas y se lleva cosas», añadió la empleada.