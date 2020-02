Roban pulpo, rape, navajas y otros congelados del Hiperxel de ronda de Outeiro y hasta le comen varios helados

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

A Coruña 20/02/2020 09:53 h

Nuevo robo perpetrado en la ciudad herculina en la madrugada de este jueves. En esta ocasión, los delincuentes han asaltado el Hiperxel situado en la ronda de Outeiro, a unos 200 metros del cruce con la avenida de Fisterra. Para acceder a su interior, forzaron la verja y echaron a un lado las puertas correderas de cristal. «Cuando llegué me encontré con la verja ya levantada, forcé la puerta de cristal para poder entrar y ya me encontré con todo en el panorama. Faltaba mercancía, estaba todo tirado por el suelo y ya llamé a la policía», señaló una de las trabajadoras a Radio Voz.

No obstante, los autores de este delito de hurto no lograron su objetivo: conseguir efectivo rápido. «Dinero no había en la caja. Intentaron a ver si había algo en la caja pero los cajetines ya quedan abiertos porque lo único que queda puede ser alguna moneda de uno o dos céntimos», indicó la empleada.

Fracasado este asalto, los cacos optaron por revolver todo en busca de otros objetos y productos que sustraer. «Fueron muy selectivos con la mercancía de valor. Se fueron a los pulpos, navajas... producto caro», explicó la trabajadora. Incluso tuvieron tiempo de comerse unos helados mientras seleccionaban que congelados se llevaban: «No está solo el cartón de la caja, sino que también el plástico individual de los helados encima de una nevera. Tomaron el postre...», añadió.

; Asaltan el Hiperxel de la ronda de Outeiro Asaltan el Hiperxel de la ronda de Outeiro B. F.

Los empleados sospechan que ahora intentarán vender los congelados ya que «por desgracia hay personas que los compran». Ahora tienen que hacer un inventario para contabilizar la mercancía que les han sustraído y las pérdidas que suponen.