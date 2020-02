García Seoane justifica no presentar Alternativa dos Veciños a las autonómicas porque creen que no alcanzarían el 5 %

0

La Voz de Galicia Dolores Vázquez

Oleiros 17/02/2020 12:44 h

«Alternativa Dos Veciños, cuarta forza política de Galicia en número de concelleiros e concelleiras, non se vai presentar ás eleccións autonómicas», confirmó el presidente de la formación y alcalde Oleiros, Ángel García Seoane. Justifica esa decisión en que según una encuesta que realizaron «polo número de votos sacaríamos o deputado pero non entraríamos no Parlamento por non acadar o 5 %, polo que non tería sentido meternos nunha campaña na que non conseguiríamos representación e prexudicaríamos a todas as forzas políticas».

García Seoane estima que «a convocatoria está claro que colleu co paso cruzado a algúns partidos» y puntualiza que «0 panorama é esperpéntico». «Como se saíran dunha máquina de churros, aparecen líderes por todos lados que non representan a ninguén. Hai un montón de xenerais sen tropa», considera.

En un comunicado carga contra Podemos, el PSOE y solo hace una valoración positiva de los cambios en el BNG: «Algún que que hai catro anos non o coñecía ninguén, que accedeu con Unidas Podemos ao Congreso dos Deputados E acumula un montón de cargos en Madrid, aspira a ser presidente da Xunta. Outros teñen tantas cabezas que non se dan posto de acordo para ver a quen lle poñen a gorra. O PSOE está crecido grazas a Pedro Sanchez, pero non lle auguro moitas alegrías se non firman antes a paz interna que acabe coas divisións provinciais e guerras de poder. O BNG é o único partido que parte con boas expectativas, despois de soltar lastre de maneira moi intelixente».

«Por suposto, espero e desexo que a extrema dereita siga sen ter presenza en Galicia», indicó sin citar a Vox y cuestionando posibles pactos que pudiera haber en la derecha.