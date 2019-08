Loterías puede ser la gran beneficiaria del caso del boleto premiado de A Coruña

0

La Voz de Galicia M. M. Otero

03/08/2019 16:22 h

Un billete premiado de la lotería desencadena una de las mejores ficciones de la televisión francesa de los últimos años. El título es mejor no desvelarlo, para no hacer spóiler. En A Coruña, con unas consecuencias menos dramáticas, pero igual de enigmáticas, un boleto de la Primitiva agraciado en el 2012 trae de cabeza a la Policía Nacional. Los agentes que siguen el caso que apunta al propietario de la Administración de San Agustín, Manuel Eugenio Reija, aseguran haber identificado al propietario de la combinación ganadora aquel 30 de junio de hace siete años gracias a los resguardos. Reija contó que «encontró» el boleto por casualidad y que no sabe a quién pertenece. El problema es que la persona identificada por la policía, el posible estafado por el lotero, ha fallecido.

Dos caminos

Se abren dos posibilidades. Que el caso acabe siendo judicializado por la vía civil y que los herederos reclamen los 4,7 millones más intereses, es decir, 6,5 millones, o que termine en la vía penal. «No parece un asunto complejo si queda acreditado quién compró el boleto. Se trataría de una reclamación patrimonial de los legítimos herederos. Es decir, de los que figuran en su testamento y, en caso de que este no exista, de sus hijos. Si no tuvo, de sus ascendientes u hermanos», detalla el abogado Ignacio Bermúdez de Castro.

Sin embargo, el caso puede terminar en los juzgados de lo penal de la Audiencia de A Coruña, «si se considera que fue una actuación dolosa por parte del lotero y hubo apropiación indebida o delito de estafa», admite Bermúdez de Castro. Una posibilidad que también contempla Rubén Veiga, abogado penalista del despacho Sierra Abogados. «En la vía penal no se va a discutir tanto quién es el beneficiario, que también se podría plantear, sino la responsabilidad del lotero», indica Veiga.

Premio desierto

«Si hubiese algún tipo de indicio de la comisión de un hecho punible, todo el procedimiento en la vía civil en cuanto al reparto de los posibles agraciados quedaría paralizado a la espera de que el juzgado decida si se ha cometido un delito de apropiación indebida en grado de tentativa, ya no solo polo parte del lotero, sino de una posible cooperación necesaria por terceras personas», detalla el penalista de Sierra Abogados.

«Que pueda haber una responsabilidad penal descartaría al lotero como legítimo propietario, pero no significa que pueda aparecer el ganador, algo muy complejo tras tanto tiempo. Si esto sucede, el premio quedaría desierto y el montante iría para Loterías del Estado», destaca Rubén Veiga.

Para él este es el «quid» de que se haya retomado la investigación. Comprobar si hubo una «maquinación fraudulenta». Más de 300 personas han asegurado ser los legítimos receptores del boleto. Veiga insiste, «hay que respetar la presunción de inocencia» de Manuel Eugenio Reija.