Desarticulan por vez primera una red de tráfico de drogas que distribuía metanfetamina El líder de la banda tiene 28 años y carece de antecedentes

La Voz de Galicia Emiliano Mouzo

A Coruña 27/10/2017 23:03 h

Agentes del equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de A Coruña lograron desarticular una red de tráfico de drogas que, por vez primera, incluía metanfetamina. A pesar de que el cabecilla de la banda, P. S. C., de 28 años de edad y originario de Lugo pero residente en A Coruña, no tenía antecedentes penales, actuaba con las medidas de seguridad propias de la delincuencia organizada de alto nivel. De hecho utilizaba sistemas y medios tecnológicos, como un inhibidor de frecuencias, para evitar su localización y detención. En el marco de la operación bautizada como Sovietic también fueron detenidos M. L. P, de 31 años, D. R. C., de 33 y J. C. Q., de 27, aunque todos ellos con residencia en A Coruña.

El sofisticado método utilizado por la red hizo alargarse la operación durante ocho meses. Fue el pasado miércoles cuando los agentes observaron como desde el 1.º A del número 53 de la calle Casanova de Eirís un hombre bajaba un paquete y se lo entregaba a otro que se fue en un coche.

Los guardias lo persiguieron y le dieron el alto en el polígono de Pocomaco. En el interior del vehículo le encontraron una bolsa con dos kilos de cocaína. Ante el riesgo de chivatazo y dar al traste la operación, los agentes pidieron a la autoridad judicial intervenir de inmediato.

Laboratorios clandestinos

En el registro encontraron los otros dos kilos de cocaína, los 400 gramos de metanfetamina y algo más de 23.000 euros. También decomisaron cuatro coches, tres de ellos de alta gama. Los detenidos pasaron a disposición judicial. Además de la cocaína destaca la incautación de metanfetamina, droga estimulante que requiere una gran especialización para tratarla, realizándose esta operación en laboratorios clandestinos y especializados generalmente del norte de Europa.

La sustancia que popularizó «Breaking Bad»

La metanfetamina, droga popularmente conocida por la serie «Breaking Bad» se fabrica utilizando químicos tóxicos que dañan gravemente la mente del consumidor, cambiando la personalidad del individuo. Crea adicción rápidamente y las dosis suelen ser de tan solo 5 o 10 miligramos.