Feijoo: «Hai alcaldes que empregan os seus cargos para pedir referendos de independencia»

A Coruña 15/09/2017 20:33 h

Núñez Feijoo crítico en A Coruña la postura de los alcaldes de las mareas respecto al 1-O. «Hai alcaldes que empregan os seus cargos para pedir referendos de independencia en lugar de exercer as súas funcións», señaló en una pulpada ante más de 300 simpatizantes del PP. En el acto pidió que los populares construyan un proyecto «baseado na unión, que sume e non que reste. Nós non pedimos carné nin pedigrí a ninguén. Cantos máis coruñeses se suban a este barco, máis posibilidades teremos de triunfar».

En su intervención, el presidente de la Xunta que A Coruña es una ciudad que puede ir a mejor. En ese sentido, subrayó que «as Mareas de Podemos están a darlle un rumbo equivocado» y afirmó que el PP es «o único partido que fai auténtica oposición na Coruña e seremos o único cun programa claro de goberno».