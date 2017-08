Sada pide asumir la gestión de las visitas al pazo de Meirás y que el inmueble vuelva al patrimonio público

0

La Voz de Galicia Patricia Seijas C. R.

Sada 12/08/2017 15:54 h

La corporación municipal de Sada ha aprobado reclamar que el pazo de Meirás sea patrimonio público y que sea el Concello quién asuma la gestión de las visitas al histórico inmueble, que ahora realiza la controvertida Fundación Franco por encargo de la familia del exdictador.

La iniciativa, que abre la puerta a una intervención de la Xunta, ha prosperado con los votos favorables de los representantes de Sadamaioría, del BNG y del PSdeG. El PP se ha abstenido, y el Partido Demócrata Sada Popular (PDSP) -un grupo escindido del PP formado por el exrregidor Ramón Rodríguez Ares, Moncho- han votado en contra.

La declaración del Concello tiene lugar tras el anuncio hace dos semanas de la Fundación Francisco Franco de su intención de aprovechar las visitas que organiza cuatro días al mes al citado palacete para mostrar la «grandeza» del dictador, lo que generó una enorme polémica y el rechazo de instituciones como la Xunta de Galicia.

En el mismo pleno fue rechazada una iniciativa del BNG para declarar «persona non grata» a los miembros de la familia Franco. A favor solo votaron los concejales de la formación nacionalista. Sus socios del gobierno local, Sadamaioría y PSdeG se abstuvieron. Y PP y PSdeP votaron en contra.

El secretario municipal, sentado junto al alcalde, explicó que se realizó un informe sobre esta iniciativa, propuesta ayer a las once de la mañana, y que se puso a disposición de los concejales antes del pleno. «A xurisprudencia e o Tribunal Supremo concluen non estar no ámbito das competencias municipais declarar «persona non grata»», dijo ante el resto de la corporación.