Julio Martínez, S.J., exrector de la Universidad Pontificia Comillas y catedrático de Teología Moral, impartió la conferencia inaugural del curso 2022/2023 en el Colegio M. Peleteiro

«La necesidad del bien común es permanente para las sociedades, pero se siente más viva en tiempos de crisis como el actual». De esta forma comenzó su intervención D. Julio Martínez, S.J., ante los alumnos de 4º de ESO y Bachillerato del Colegio M. Peleteiro, durante la conferencia inaugural del curso académico. Catedrático de Teología Moral y exrector de la prestigiosa Universidad Pontificia Comillas, Julio Martínez dijo que la pandemia le motivó a explicar el bien común y por qué es tan importante para la sociedad. Hizo referencia a buenas intenciones que sonaron en este tiempo como «al virus se le vence juntos» pero que, a la hora de la verdad, no estaban confirmadas con comportamientos.

«Vivimos una época con muchísimas experiencias, pero en la que estamos carentes de la verdadera experiencia, es decir, de hacer algo valioso con lo que nos pasa. Estamos más conectados que nunca, pero se recrudecen los choques ideológicos», explicó. Por ello, e inmersos en esta era de contradicciones, tituló la charla como Valores éticos para el bien común: «El mundo necesita recuperar paz y tranquilidad, lo que le produce el bien».

Para lograr una sociedad mejor entre todos indicó que son necesarios valores éticos como la verdad, el esfuerzo, el sentido de la diversidad, la inclusión de todos y, sobre todo, la educación. Julio Martínez destacó «el valor de la educación para inculcar el bien común y cómo la educación es el bien común para mejorar la sociedad».

A los profesores les pidió generosidad e ilusión para que ayuden a los jóvenes a que «desarrollen su talento, no solo para su propio bien sino también para el bien de los otros» y finalizó la intervención pidiendo a los jóvenes que aprovechen las privilegiadas oportunidades de formación que tienen porque «marcarán el tipo de persona que vais a ser, pero también marcarán el mundo que vamos a construir. Con el foco en el bien común, sin perder vuestra esencia y para sacar lo mejor que tenéis. Seréis más felices y solo a través de la educación lo podréis alcanzar», concluyó.

La mejor formación académica y humana

El acto contó en la mesa presidencial con la concejala de Santiago D.ª Mercedes Rosón; el director del Colegio, D. Luis Peleteiro Ramos; la Coordinadora de Educación Primaria, D.ª Isabel Pinaque Martínez; el Coordinador pedagógico de Educación Secundaria y Bachillerato, D. Rafael Gómez Montero y la Coordinadora organizativa de ESO y Bachillerato, D.ª María Picallo Andújar.

El director del Colegio, Luis Peleteiro, también quiso expresar sus mejores deseos para el alumnado: «Ojalá que, entre todos, seamos capaces de conseguir que cuando finalicéis en el Colegio llevéis en vuestra mochila la mejor formación académica posible, que hayáis desarrollado al máximo vuestras habilidades y competencias y, sobre todo, que tengáis claro cuáles son los valores que os van a ayudar a ser mejores personas y a tener una vida repleta de experiencias positivas». Al profesorado le pidió la máxima ilusión y compromiso y a las familias colaboración para «ayudar a vuestros hijos a que alcancen la mejor formación académica y humana posible».

Roi Casal protagoniza en Peleteiro un concerto entre Galicia e Cuba

O músico e exalumno do Colexio M. Peleteiro, Roi Casal, protagonizou no salón de actos deste centro educativo o concerto didáctico Son galego, Son cubano, como inauguración do curso escolar e ante alumnos de 4º de ESO e 1º e 2º de Bacharelato. Con este espectáculo, en formato reducido, fixo un percorrido entre Galicia e Cuba a través das letras de Neira Vilas. Trátase dun ambicioso proxecto internacional que realizou por encargo do Instituto Cubano de la Música e que estreou en 2016 no Gran Teatro de La Habana.

Roi Casal dixo que se sentía como en casa e lembrou a súa etapa no Colexio, destacando a formación en coñecementos e valores que adquiriu «e na que Peleteiro é un referente». Tamén falou dos lazos tan fortes que unen Galicia e Cuba, que coñeceu e nos que profundou grazas á estreita relación que mantivo con Neira Vilas nos seus últimos anos de vida. «Este espectáculo é unha homenaxe a Neira Vilas e a todos eses galegos que fixeron Galicia sen pedir nunca nada a cambio», explicou antes de interpretar durante máis dunha hora temas como Ninfa das frescas augas, Pescadores do Golfo, Cuarto de tula, Caballero de París ou Pra o monte.

Estudiantes de Primaria y ESO del Colegio Peleteiro tienen la oportunidad de centrar su formación en aspectos como el crecimiento personal y social a través del programa 'Educar para la vida'. Gestionar sus emociones con una actitud realista, cómo mantener relaciones sanas... valores éticos que les ayudarán a convertirse en personas autónomas, tolerantes, responsables y solidarias. En definitiva, en personas más felices.