El «listo para comer» gana cada vez más protagonismo en los supermercados

Las cadenas de supermercados, grandes y pequeñas, no dejan de observar a diario las tendencias de consumo de sus clientes y de tomar nota para adaptarse a sus necesidades y menesteres. Y es que si hay algo que ha crecido exponencialmente en muy poco tiempo son las preparaciones de platos “listos para comer”. No es algo novedoso, ya que el consumo de alimentos ya preparados para su ingesta lleva años instaurado en muchas cadenas de supermercados; lo que ha crecido es su demanda. Según AECOC, la asociación de fabricantes y distribuidores española, un 95% de los consumidores incluyen alimentos preparados en sus cestas de la compra, una preferencia que se adapta a la cifra de que a casi la mitad de los clientes de supermercados no les apetece cocinar o, mismamente, no saben. Mientras las cifras hablan, los supermercados ofrecen y los clientes comen.

Viendo las tendencias que marca la clientela a la hora de alimentarse buscando alternativas saludables que no les obligue a disponer de mucho tiempo para prepararlo, son muchas las cadenas de supermercados que han reforzado su apuesta por adaptarse a las formas de consumo actuales. En Vegalsa-Eroski dan cuenta de ello y ofrecen una propuesta de valor que engloba calidad, competitividad, servicio y experiencia. Todo ello, en línea con las demandas y tendencias del mercado. Jorge Eiroa, director de Compras de Vegalsa-Eroski, recalca que “los productos que ofrecemos, siguiendo elaboraciones caseras y naturales, están compuestos con la mínima la presencia de aditivos y conservantes, destacando el protagonismo del producto local con el que están elaborados. Todo ello, a precios competitivos y cargados de sabor”

La nueva sección «Cocina» de las enseñas Vegalsa-Eroski supone un paso más en su aspiración por «facilitar el proceso de compra de nuestros clientes, ofreciéndoles un servicio que responde a los hábitos actuales de vida y consumo. Cuenta con atención personalizada y se ofrecen desayunos, comidas, meriendas y cenas», señalan desde la compañía. Su propuesta de valor está basada en las preparaciones caseras y de calidad donde los productos de proximidad son los grandes protagonistas. Además, se facilita el consumo en el local ya que en los establecimientos en los que ofrecen el servicio “listo para comer” también dispone de un espacio específico con mesas, sillas y demás medios necesarios para su disfrute.

¿En qué enseñas comerciales de Vegalsa-Eroski se puede disfrutar de la sección «Cocina»? En los Autoservicios Familia de Carballo y Santiago de Compostela (A Coruña), Luanco (Asturias) y La Florida (Asturias); en los Eroski Center de Betanzos o en los recientes Hipermercados Eroski de A Barca (Poio) y A Sionlla (Santiago). Además, en Familia de la Calle Ramón del Cueto en A Coruña cuentan con el formato libre servicio que continuarán ampliando en 2022 con seis nuevas tiendas.

Esta apuesta comercial que engloba calidad, competitividad, servicio y experiencia es un claro ejemplo de la continuidad que se le está dando a las tendencias del mercado en general y del consumo en particular.

Alimentación saludable y productos de proximidad

En línea con el compromiso de la marca por promover una alimentación saludable y reforzar el consumo de productos de proximidad, la sección «Cocina» pone a disposición de los consumidores una amplia oferta de más de 70 platos preparados caseros que se podrán consumir en el establecimiento u optar por el servicio take away.

Los espacios destinados a esta sección, en las enseñas comerciales de Vegalsa-Eroski, constan de superficies de hasta 60 metros cuadrados en los centros de mayor superficie comercial y con liniales refrigerados con el producto ya envasado en libre servicio en aquellos de menor tamaño. Ambos modelos, servicio atendido o libre servicio, permiten generar empleo en el entorno, ya que los equipos de personas encargados de atender a los clientes y de elaborar los platos desde primera hora del día, son equipos dedicados profesional y exclusivamente a ofrecer la mejor atención y dar respuesta a las necesidades de los clientes. También cabe destacar que el producto elaborado en cocina, tanto frío como asado, está también disponible en venta de libre servicio envasado a diario en el propio centro para los clientes que no quieren esperar colas, ofreciendo un servicio flexible, ágil y cómodo.

En las vitrinas de frío se encuentran platos preparados en el centro, tanto primeros como segundos; ensaladas y pizzas ya envasadas para libre servicio sin esperas o para la elaboración personalizada con toppings , además de postres saludables y bocadillos de diferentes rangos de precio para cubrir diversos momentos de consumo de acuerdo con la estacionalidad del producto. La sección dispone a su vez de platos fríos en verano como gazpachos y salmorejos, así como bebidas frías o zumos que complementan la oferta para un menú completo. Por otro lado, en las vitrinas calientes cuenta con platos asados como pollo, costilla, paleta de cerdo, marmitas de platos de cuchara (en invierno) o bocadillos calientes y empanadas gourmet.

La conveniencia como apuesta

La sección «Cocina» se une así a las diferentes modalidades que el grupo Vegalsa-Eroski ha ido abriendo en los últimos años con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de consumo de los clientes.

Otro de los modelos que la compañía está desarrollando, como refuerzo de los modelos de conveniencia, es la enseña Eroski Rapid, caracterizada por situarse en ubicaciones de alto paso de personas, como por ejemplo en el centro urbano de A Coruña o en diferentes gasolineras repartidas por ubicaciones de Galicia o Asturias, con un horario amplio que incluye aperturas domingos y festivos y poniendo a disposición de los clientes amplios surtidos de productos que permiten cubrir todo tipo de necesidades de consumo.

