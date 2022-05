Un paseo para descubrir la vida secreta de las Rías Baixas

Del 20 al 22 de mayo, la Ruta do Viño Rías Baixas organiza sus jornadas de puertas abiertas. Auspiciadas por la Axencia Galega de Turismo, tienen un objetivo claro: dar a conocer la amplísima oferta de actividades enoturísticas que acompañan la producción de vino en los territorios de la Denominación de Orixe Rías Baixas. En esta ocasión, el foco se ha puesto en las subzonas del Val do Salnés, O Rosal y O Condado do Tea, donde 22 bodegas ofrecerán visitas gratuitas el próximo fin de semana a quienes decidan asomarse a ellas para conocer los secretos de sus vinos. Quienes quieran aprovechar la ocasión pueden planificar una ruta a su medida o bien subirse a alguno de los catorce buses del vino que recorrerán el sur de Galicia el sábado y domingo, 21 y 22 de mayo (toda la información está en la web rutadelvinoriasbaixas.com). Los itinerarios, que parten desde Pontevedra, Santiago y Vigo, nos llevarán de visita por tres bodegas y nos dejarán libre el tiempo de la comida. Dos de esos buses incluyen también un almuerzo en establecimientos asociados a la ruta: lugares emblemáticos como el histórico Parador de Cambados o el espectacular restaurante Horta e Viño, del Nande, Hotel da Natureza, en As Neves.

Sea cual sea el método que elijamos para acercarnos a las bodegas de la Ruta del Vino Rías Baixas y a sus establecimientos asociados, en nuestro destino nos aguardará una sorpresa. En cada parada, un secreto nos será revelado. Y un recuerdo magnífico quedará grabado en nuestra memoria. Podrá ser un secreto desvelado mientras caminamos entre los viñedos, como por ejemplo por qué se plantan rosales junto a las cepas de albariño. O la emoción de cruzar una puerta del tiempo que nos lleva tres siglos atrás, a una cocina preservada con el paso de los años por decisión de un visionario del sector, Santiago Ruiz. El murmullo del río y el trino de los pájaros que acompaña la degustación del delicioso vino de Lagar de Cervera se quedará en la memoria y en el paladar. La escalera doble y la cámara sin secretos del Museo da Ciencia e do Viño de Salvaterra nos harán experimentar un genuino regocijo.

Ya ven. La Ruta do Viño Rías Baixas permite ir desvelando la vida secreta de un vino que forma parte de la identidad de este territorio, que ha modelado —y sigue haciéndolo— el paisaje. Que ha demostrado su capacidad para convertirse en eje vertebrador de la región, pero también del patrimonio, de la cultura y del futuro. Por eso, en la ruta se incluyen también actividades especiales, originales y diferentes, ofertadas por nueve establecimientos: desde elaborar nuestro propio vino a base de las castes autóctonas en Pazo de Almuiña, hasta una visita a un jardín de camelias de excelencia internacional. Desde un maridaje de los Rías Baixas con diferentes productos, hasta rutas de senderismo. Y para descansar tras tanto ajetreo, cuatro establecimientos de la ruta ofrecen alojamientos con precios especiales.