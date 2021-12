La nueva era de la inteligencia artificial al servicio del ser humano

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

18/12/2021 05:00 h

Te levantas por la mañana y pides a esa voz melodiosa y cadente que te diga la temperatura exterior, si va a llover o hará sol y que, de paso, ponga las noticias en tu emisora favorita, o esa canción que no puedes quitarte de la cabeza. Redactas un mail mediante voz mientras conduces al trabajo. Le pides a tu plataforma de streaming que te recomiende una peli... y acierta. Todo esto forma parte de tu vida cotidiana y te encanta, porque la hace más fácil, más cómoda y, sobre todo, más eficiente. Y sí, todo esto es inteligencia artificial.

En pleno 2021, el futuro del que las películas hablaban en los ochenta es ya casi el pasado. Puede que no hayamos conseguido zapatillas que se aten solas, o monopatines aéreos pero, en lo que respecta a los avances en inteligencia artificial, estamos ya en otra era.

Esta tecnología, puntera, pero en pleno desarrollo, se ha incorporado de una forma tan palpable a nuestras vidas que, en muchas ocasiones, olvidamos lo que realmente es: un avance tecnológico, científico y experimental de una magnitud tremenda, y un campo de trabajo y desarrollo fabuloso para nuevos profesionales.

Cada día son más las empresas, entidades y administraciones que apuestan por invertir y desarrollar inteligencia artificial porque, si bien es cierto que lo conseguido hasta el momento es mucho y muy útil, el ámbito de la IA está en pleno desarrollo y los caminos son muchos, amplios y francamente interesantes. Esto lo saben muy bien en CEMP, Centro Europeo de Másteres y Posgrados, donde su Máster en Aplicaciones de Inteligencia Artificial en la Sanidad es una de las formaciones más demandadas, no solo por los estudiantes sino, y esto es fundamental, por los reclutadores de nuevos talentos.

Y es que si la IA puede facilitarnos la vida en cosas tan sencillas como elegir la película adecuada, sus aplicaciones y posibilidades en un campo tan importante como el de la salud y la sanidad son prácticamente infinitas. “La Inteligencia Artificial es ya una realidad en el ámbito de la sanidad y además se encuentra en pleno desarrollo”, explica Beatriz Nespereira, directora académica de CEMP, que añade: “Su utilidad, por ejemplo, a la hora de ayudar en el diagnóstico es incuestionable, y lo mejor es que todavía queda mucho espacio para la investigación, la exploración de nuevos ámbitos y la mejora en los ya conocidos”.

Por eso, desde CEMP tienen muy claro que hay dos perfiles muy específicos cuya demanda en el sector laboral sanitario será cada día mayor, empezando desde ya mismo. Por un lado, el de los analistas de datos, personal especializado con formación muy específica —informáticos, matemáticos, físicos—, capaz de trabajar con grandes cantidades de información, procesándola y extrayendo conclusiones efectivas, y, por otro lado, los profesionales capaces de desarrollar nuevos proyectos de inteligencia artificial aplicada a la sanidad.

En ambos casos una formación como la del Máster de Aplicaciones de Inteligencia Artificial en la Sanidad es la clave para conseguir pasar de la teoría a la práctica, tal y como explica Beatriz Nespereira: “El ámbito sanitario es muy complejo y altamente específico, por eso este Máster está diseñado para que la formación obtenida en él esté dirigida hacia el sector de la salud, haciendo realmente eficaz la titulación”. Más de 100 horas de materiales audiovisuales, clases impartidas por profesionales del sector en activo y a las que se suman las horas prácticas, el trabajo de fin de Máster, el material complementario, y, por supuesto, el manejo del inglés, lengua fundamental cuando hablamos del desarrollo de inteligencia artificial.

“El diagnóstico y tratamiento de una enfermedad es siempre complejo”, explica la responsable académica de CEMP, “lo hemos visto muy de cerca en estos últimos dos años con la pandemia de la Covid-19, y lo es porque en el proceso intervienen siempre muchísimos factores: las particularidades de cada paciente se suman a las peculiaridades de cada enfermedad, y a todo ello debemos añadir los factores ambientales, sociales... La inteligencia artificial está dando ya grandes resultados en este ámbito, ayudando a mejorar no solo en tiempos sino también en precisión los diagnósticos, y facilitando así la aplicación de tratamientos más eficaces. Es ya una realidad, pero en los próximos años veremos como este ámbito vive una auténtica revolución, y eso no será posible si no contamos con expertos en Inteligencia Artificial específicamente formados para el sector sanitario y de salud”.

El Máster en Aplicaciones de Inteligencia Artificial en la Sanidad de CEMP tiene una duración total de 1500 horas y su claustro de profesores es, probablemente, el punto más relevante de la formación: profesionales en activo, especializados en Inteligencia Artificial, entre los que se encuentran químicos, físicos, biomédicos, personal sanitario... “Apostamos por profesionales en activo porque es fundamental en un campo como el de la Inteligencia Artificial, que se encuentra en constante evolución y crecimiento”, explica Beatriz Nespereira, “y de nada sirve formar a nuevos profesionales si lo hacemos con los conocimientos y las aplicaciones de ayer. Es importante que quienes transmiten ese conocimiento estén en contacto directo, constante y real con el sector, conozcan su evolución, sus avances, sus cambios... La IA es una ciencia en constante movimiento”.

“La Inteligencia Artificial aplicada a la salud será una revolución en mucho menos tiempo del que creemos porque, de hecho, ya lo está siendo. Pero, para ello, es imprescindible contar con profesionales bien formados”, concluye la responsable académica de CEMP.