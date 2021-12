El periódico, solo para disfrutar de su lectura: la educación de las mascotas en positivo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

10/12/2021 13:56 h

Los que nos criamos en un hogar con perro o gato sabemos que da igual lo firmes que queramos ser: son parte de nuestra familia, y el vínculo que se desarrolla con ellos es extremadamente fuerte. Pero, como en cualquier otra convivencia, hay que marcar límites y enseñar al nuevo miembro cómo comportarse en cada situación y circunstancia.

Durante años se enfocó esa educación hacia el castigo: si el perro se orina en la alfombra se le amonesta. Si el gato araña el sofá, se le prohíbe entrar en el salón. Pero lo cierto es que este sistema no da los resultados esperados. El castigo al animal, como en el caso de las personas, puede ser efectivo a corto plazo, pero jamás ayudará a mejorar la convivencia, y puede provocar traumas, problemas de comportamiento aún peores o incluso agresividad en algunos casos.

Afortunadamente, cada vez son más las personas que reconocen la necesidad de educar a sus animales como compañeros de vida y no como posesiones. Más del 25% de los hogares españoles tienen un perro, y aproximadamente 3 millones de familias españolas decidieron en 2021 adoptar un gato. Que la experiencia de incorporar un nuevo miembro de cuatro patas a la familia se convierta en una alegría real depende, en buena medida, de que aprendamos que educar y castigar son conceptos diferentes, y que el primero tiene siempre mejores resultados.

Sin embargo, ¿sabemos cómo debemos hacerlo? Aunque haya quien tenga ciertas nociones de forma intuitiva, la mejor manera de educar correctamente a un animal, con el que queremos compartir nuestra vida y nuestro espacio, es recurriendo a un educador formado en etología. Una profesión cada vez más demandada y de la que saben mucho en Nubika, escuela especializada en formación veterinaria, donde llevan años enseñando a enseñar.

“Muchas personas confunden el castigo con la educación, y la práctica y los estudios han demostrado claramente que, ni son lo mismo, ni el castigo es eficiente para enseñar, sobre todo en el caso de los perros y gatos”, explica Katya Espiñeira, coordinadora de proyectos editoriales de Nubika

Y, ¿qué es exactamente la etología? A grandes rasgos, es la ciencia que estudia el comportamiento del animal desde una perspectiva tanto psicológica como biológica. La etología clínica es una práctica veterinaria cuyo objetivo consiste en diagnosticar problemas de la conducta para establecer un tratamiento adecuado a cada situación. Un etólogo clínico será, pues, un médico veterinario especializado en esta rama.

“Un buen adiestrador debe conocer la etología y saber aplicarla correctamente para corregir los problemas de conducta del animal de forma positiva”, explica Espiñeira. Y es ese adjetivo, “positivo”, el que más aplican en Nubika donde, gracias a la experiencia, están convencidos de la importancia de saber educar evitando el castigo como método. “El animal no es una posesión, es un compañero, y su bienestar debe estar en el centro de su educación. Se trata de que la convivencia mejore, de que su comportamiento sea adecuado, pero, sobre todo, se trata de que humano y animal sean más felices juntos”, explican desde Nubika.

Y para educar en positivo, para ser capaces de comunicarnos con un animal que no comparte nuestros códigos ni nuestro lenguaje, es necesario, sobre todo, el conocimiento: el pasado de nuestra mascota, su raza, su comportamiento general, su carácter, su alimentación... Todos estos elementos deben ser tenidos en cuenta a la hora de abordar la educación que nos hará mejores compañeros de vida.

“Los animales, especialmente perros y gatos, que son los principales animales de compañía, son seres emocionales, y eso es algo que no debemos perder de vista nunca”, explica Espiñeira, “y es muy importante que aprendamos a comunicarnos con ellos. De nada vale que llevemos a nuestro perro o gato a un adiestrador experto si después no nos molestamos en aprender nosotros”.

En esto, sin duda, los tiempos están cambiando, y en Nubika lo tienen claro. Cada día son más las personas que deciden contratar los servicios de los profesionales formados por esta escuela, y también ha aumentado considerablemente el número de personas que piden ayuda de forma activa para mejorar la convivencia con sus animales. “Formamos a nuestros especialistas para que sean capaces no solo de ayudar a mejorar el comportamiento del animal, sino también, para que puedan ayudar al humano con el que convive a entenderle mejor. Por eso, nuestros cursos son tan efectivos, porque son capaces de ayudar a que ese tándem humano-animal funcione mejor para ambos, gracias a que nuestra formación cuenta con una parte práctica muy importante y con una base teórica en la que la etología es fundamental”.

¿Y si nuestra mascota no tiene ningún “problema de conducta”? “Cada día son más las personas que acuden a un adiestrador desde el principio de la convivencia con el animal, y esa es la clave, porque evitamos que se desarrollen comportamientos o costumbres negativas. No se trata solo de corregir, sino, principalmente, de ayudar a la adaptación del animal a su nuevo entorno desde una perspectiva positiva y eficiente, y de proporcionarle a la persona con la que va a compartir su vida las herramientas necesarias para que pueda entenderle y comunicarse con él adecuadamente. Si cuando incorporamos el nuevo miembro a la familia empezamos con buen pie, es complicado que esa relación se trunque. Por eso, cada día hay más demanda de buenos adiestradores, porque cada vez hay más consciencia de la importancia de no tratar a nuestro perro o gato como una posesión, sino como lo que es: una compañía, un miembro más de la familia, con sus propias necesidades” finaliza Espiñeira.