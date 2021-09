Ventajas de reservar tu cita en tu centro de belleza con Booksy

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

27/09/2021 10:40 h

Qué es Booksy

Pues bien, Booksy es una aplicación que se encuentra disponible tanto en dispositivos Android como iOS. A través de ella podrás reservar cita en tu centro de belleza o peluquería cerca de ti o en la zona que indiques.. Tendrás decenas de profesionales a tu alcance para que puedas comparar servicios, precios y disponibilidad. Y todo desde tu móvil.

Por qué usar Booksy

Ahora que ya sabes un poco más que es Booksy, presta atención a las ventajas que te ofrece ser usuario de la app.

Ten tu reserva rápidamente

Gracias a Boosky podrás hacer tu reserva rápidamente, desde el móvil y sin esperas. Ya no tendrás que estar pendiente de estar haciendo llamadas incómodas para ver si te cogen el teléfono y te dan cita finalmente o no. O lo que es aún peor, tener que desplazarte hasta el centro para hacer tu reserva. Ya no tendrás que dedicar tus esfuerzos y tu tiempo para conseguir una cita, ahora gracias a la app de Booksy podrás hacerlo online y desde tu móvil.

Podrás comparar

Cuando llamamos a un centro para pedir cita no tenemos la posibilidad de comparar diferentes profesionales que ofrecen este tipo de servicios. Pero eso no ocurre con Booksy.

Al introducir la fecha en la que quieres recibir tu servicio y tu localización tendrás acceso a todos los centros que tienen disponibilidad para reservar una cita en la fecha y hora que quieres. Además, podrás ver el listado de precios y servicios de cada establecimiento, por lo que tendrás la posibilidad de comparar opciones y ver qué profesional es el que más te conviene

Sabrás el precio de antemano

Además, cuando realizas la búsqueda para reservar una cita a través de Booksy también verás los precios de los servicios ofertados por cada centro. De este modo, tendrás este dato presente y podrás escoger al proveedor que más se ajuste a lo que buscas. También te servirá para ver si tu centro cuenta con servicios a precios competitivos o si no es el caso.

Te ayudará a descubrir nuevos centros

A veces queremos cambiar de peluquero o centro de belleza pero lo cierto es que no solemos tener demasiado tiempo para buscar nuevos establecimientos de este tipo. Con Booksy esto no ocurre, pues tendrás acceso a un gran listado de profesionales para que escojas el que más se adapte a ti. Así que si lo que quieres es cambiar de centro, tienes un amplio abanico donde escoger.

Recordatorio de cita

Otro problema muy frecuente que sucede es que, después de reservar una cita, acabamos olvidándonos de la hora e incluso del día de la reserva. Gracias a Booksy no tendrás que preocuparte de que te suceda esto, pues un tiempo antes de la cita recibirás un recordatorio en el que también se da la opción de anular la cita si crees que no vas a ir. Bastará con pulsar y podrás anular tu reserva sin coste alguno.

Servicio seguro y acorde a medidas COVID

Al reservar en Booksy tendrás la tranquilidad de saber que los centros que se ofertan cumplen con la normativa COVID vigente.

En Booksy ofrecen la función “estoy listo” que manda el centro de estética o peluquería a modo de notificación en la app. Así sabrás que el profesional ha terminado con la cita anterior y que ya ha desinfectado el local convenientemente.

Como ves, con Booksy se acabarán las tediosas llamadas a tu centro de estética o peluquero para coger hora porque podrás reservar online. Además tendrás la posibilidad de conocer más profesionales que quizá te puedan encajar más con lo que buscas. Para conseguirlo solo tienes que descargarte la app y tener una conexión en tu móvil.