Creían haberlo visto todo en un avión hasta que esta jaula se abrió

09/09/2021 13:40 h

Eres tripulante de cabina de pasajeros. Tienes tu licencia de vuelo certificada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) que te permite ejercer tu profesión en toda la Unión Europea. Tu trabajo te ha costado. Has madrugado para preparar tu primera ruta del día. Has efectuado el embarque con una eficacia suprema. Durante el despegue vas totalmente concentrada, como exige una de las fases críticas del vuelo, repasando los protocolos de seguridad para poner a salvo al pasaje si algo fallase y fuese necesario volver a tierra para un aterrizaje de emergencia. Ya en ruta, algo más relajada mientras ofreces el servicio de bebidas, un ruido extraño llama tu atención y la de parte del pasaje. Algunos gritan. No te lo puedes creer. Hay un pájaro volando sin control por toda la cabina golpeándose contra todo y contra todos. Toca ir de caza. Al menos, piensas, es un ejemplar doméstico de pequeño tamaño.

No es ficción. Es una historia verídica que vivió Laura Calle, actual instructora de Air Hostess en A Coruña, cuando trabajaba como tripulante de cabina de pasajeros para una conocida aerolínea española en un vuelo nacional. Había visto antes ejemplares de todo tipo en la cabina, pero ninguno había logrado escapar de su jaula. Era la primera vez en su vida que tenía que atrapar un ave y lo hacía con tacones y en un avión lleno de gente. En su etapa de formación, en la academia, sus instructoras habían reproducido infinidad de situaciones reales en el simulador, pero no una como esta. Y ojalá lo hubieran hecho, porque no fue fácil dar caza al pájaro.

Ser TCP compensa: una profesión apasionante y un ciclo de amortización corto

Cuando Laura Calle cuenta está historia mucha gente le pregunta, medio de broma, si le compensaba su trabajo y si le iba en el sueldo. Y sí: le iba en el sueldo y le compensaba. Porque tiene anécdotas como para escribir un libro y porque la de tripulante de cabina de pasajeros es una de las profesiones que mejor relación tiene entre recursos invertidos en formación y el posterior ciclo de desarrollo profesional. El retorno y amortización de la inversión se hace a muy corto plazo si el candidato tiene una vocación y orientación clara a su profesión.

Un curso de TCP puede tener una duración de entre 3 y 9 meses, en función de cómo esté estructurado y de las necesidades concretas de cada alumno. En Air Hostess, por ejemplo, las programaciones de 9 meses incluyen formación complementaria en materias como inglés, enfocada a preparar alumnos con niveles muy básicos en esta lengua o que aspiran a trabajar en grandes compañías internacionales, y que adquieren así una competencia que es clave a la hora de presentarse a un proceso de selección. O como es el caso de otros contenidos lectivos con proyección profesional creciente como la aviación ejecutiva, orientada a dar servicio en vuelos privados, un segmento que en 2021 ha incrementado su volumen de vuelos en un 21% con respecto al mismo periodo de 2019, último año sin pandemia.

El precio de la formación no difiere de la de otras titulaciones regladas o de algunos posgrados. La particularidad de la titulación de TCP es que carece de programaciones en centros públicos y se imparte exclusivamente a través de escuelas privadas, que deben estar homologadas por AESA. Una circunstancia que reduce la oferta formativa pero que permite a las compañías conocer muy bien cómo de preparado está el candidato según la escuela donde se haya formado.

En definitiva, se trata de una titulación que exige una inversión de tiempo concentrada pero reducida, y con unas condiciones económicas relativamente asequibles. Una inversión muy optimizada si se tiene en cuenta que en un periodo de 3 a 9 meses se puede estar trabajando. El momento actual es propicio en cuanto a contratación ya que las compañías están recuperando su actividad tras la pandemia y necesitan actualizar sus tripulaciones. Ya sea para evacuar un avión o para recuperar el pájaro fugado de un pasajero