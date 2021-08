Porto Santo: Vuele de Oporto al paraíso

0

20/08/2021 17:15 h

¿Alguna vez se imaginó despertarse, abrir la ventana y enfrentarse a una impresionante vista del mar, hasta donde alcanza la vista? Ahora imagínese llegando, en un par de minutos, a una playa de arenas terapéuticas y buceando en sus claras y suaves aguas…. ¡Sí, llegó al paraíso! Mejor, el paraíso está ahora más cerca con la programación que AbreuPro ha puesto a disposición en la región de Galicia, a través de conexiones aéreas realizadas desde el aeropuerto de Oporto.

Considerado Destino Seguro por European Best Destinations, y designado por la UNESCO como Reserva de la Biosfera, el Archipiélago de Madeira reúne varias características que lo convierten en el destino ideal para visitar este verano. La proximidad, la calidad de la oferta hotelera, la gastronomía y una playa que propicia el relaje total son los ingredientes necesarios para unas vacaciones inolvidables en familia o con amigos.

Porto Santo, la isla de la tranquilidad

Ocio y tranquilidad a la máxima escala son los factores que caracterizan a Porto Santo, la segunda isla más grande del Archipiélago de Madeira y que marca en el Mapa Mundial una de las playas más hermosas, enmarcada por una línea de arena dorada y aguas tranquilas y transparentes. donde es posible bucear en cualquier época del año.

En medio del Océano Atlántico y con menos de 6 000 habitantes, Porto Santo se beneficia de un clima estable y seco durante todo el año, lo que permite la práctica de todos los deportes y actividades durante 365 días.

¿Qué hacer?

En el mar…

Con la playa, de unos 9 kms de largo, como principal 'figura', no es difícil adivinar la cantidad de experiencias náuticas y acuáticas que ofrece este destino: paseos en barco, buceo, surf, esnórquel, pádel y pesca deportiva son algunas de las propuestas de actividades acuáticas.

En tierra y en el aire ...

En tierra, la oferta es igualmente amplia, con caminatas, paseos a caballo o en bicicleta entre senderos que nos llevan a descubrir una naturaleza espléndida, como la Vereda do Pico Castelo, que promete una fascinante vista de 360º sobre la isla. Los amantes del golf también tienen la oportunidad de practicar golf en Porto Santo Golf, inaugurado en 2004 por Severiano Ballesteros, que está rodeado de un paisaje sereno y brisa marina para ofrecer dos campos de 9 y 18 hoyos. Incluso para quienes gustan de las actividades al aire libre, es obligatorio subir a un mirador o un pico y - ¿por qué no? ? un paseo en ala delta o parapente.

Cultura y gastronomía

Quienes busquen cultura la encontrarán en los monumentos, especialmente en la Casa de Cristóbal Colón, donde, según la historia, el navegante vivió un tiempo entre sus expediciones.

¿Y cómo no rendirse a la gastronomía local? Ya sea la espetada de carne o de pez sable, un pescado de las profundidades del océano, complementado con el famoso bolo do caco o la típica poncha. Finalmente, ¿por qué no probar un hermoso helado tradicional, conocido localmente como "lambeca", muy fácil de encontrar en el centro de Vila Baleira, capital de Porto Santo?

Apodada la isla de la tranquilidad, la salud y la naturaleza, Porto Santo es también una de las 7 Maravillas de Portugal.

¿Cómo y cuándo ir?

En Porto Santo las vacaciones son totalmente relajadas y el turista puede elegir entre una amplia oferta hotelera, todos ellos con una ubicación privilegiada y muy cerca del principal atractivo, la playa.

Los precios para estancias de 8 días comienzan en 574 euros, con vuelos los domingos hasta octubre, en la A321 de Iberia desde Oporto, logrado por la alianza ibérica establecida entre la marca de confianza portuguesa Abreu y la aerolínea española. ¡Venga, Porto Santo le espera en su agencia de viajes!

Historia y Leyendas

La historia dice que fue debido a una tormenta que la isla de Porto Santo fue descubierta hace 600 años, cuando João Gonçalves Zarco y Tristão Vaz Teixeira exploraban la costa de Guinea. Desde aquí fue un barco, en 1420, que inició la colonización de la isla y en 1446, Bartolomeu Perestrelo fue nombrado 'Capitán Donante' de Porto Santo, por la mano del Príncipe Henrique. Los viñedos y la caña de azúcar se convirtieron en las producciones dominantes.

Aunque en varias ocasiones la historia de este paraíso portugués se confunde con leyendas, se sabe que Cristóbal Colón vivió en Porto Santo, después de haberse casado con Filipa Moniz, hija del Capitán Perestrelo, en 1479. Y fue de aquí, en 1480, quien empezó a trazar el plan de un viaje por el Atlántico que se inició en 1485. El resto ya lo conocemos y viene en los manuales escolares.