2021: El año del auge del audiovisual gallego

La Voz de Galicia M. Gómez

09/06/2021 13:14 h

El sector audiovisual se enfrenta a un año sin precedentes, con un aumento exponencial de la producción propia, cada vez más exitosa. El consumo de series y películas se multiplicó exponencialmente durante la crisis sanitaria, y actualmente no parece tener intención de decrecer, más bien todo lo contrario. Y es ahí donde entran en juego escuelas como Treintaycinco mm.

«La producción audiovisual no solo no va a estancarse», apuntan desde el centro de formación audiovisual, «es que no va a dejar de crecer, y en Galicia, donde el margen de crecimiento es tan amplio y el potencial tan enorme, las posibilidades son casi infinitas».

Y Treintaycinco lo sabe de buena mano: han formado a muchos de los profesionales que hoy triunfan en el sector, y conocen en primera persona las necesidades de una industria en plena expansión. «El caso de los actores y actrices de doblaje es muy claro, por ejemplo», apuntan desde 35mm, “porque cada día son más las plataformas que compran derechos de películas y series internacionales, es una oferta casi infinita, y todo ese contenido necesita doblaje para hacerlos accesibles a un público que demanda poder disfrutar ese contenido en su propia lengua».

Además de la formación en Doblaje, la escuela ofrece cursos de Edición de Video, Dirección, Producción, Guion, Maquillaje y Caracterización, Dj, Dirección de Fotografía, Técnico de Sonido y Fotografía Digital.

Éxito garantizado

Las claves del éxito formativo son sencillas, pero efectivas: profesionales en activo como profesores, una metodología 100% flexible y basada en el seguimiento personalizado, y una adaptación constante a una nueva realidad siempre cambiante, “porque el sector ha tenido que ir adaptándose a la nueva realidad COVID, y las formas de trabajo cambian constantemente».

A esta metodología se suma la posibilidad de realizar prácticas en las empresas del sector, «algo muy importante a la hora de completar la formación, porque supone una diferencia fundamental a la hora de resultar competente en un sector que necesita cada día nuevos profesionales, pero que no se puede permitir contar con gente sin experiencia».

«Nuestro objetivo es doble: por una parte, que los alumnos se formen de la mano de los mejores, adaptándonos a sus horarios y necesidades gracias a una formación personalizada y semipresencial; y por otra, facilitarles la inserción en el mercado de trabajo», comentan desde 35mm.

Un sector con muchas oportunidades

En el último año, las grandes plataformas han redoblado sus esfuerzos -económicos y humanos- para ofrecer más contenido, más rápido, y más adaptado al consumidor, produciendo películas y series en todos los países donde cuentan con usuarios. Y a esto hay que sumar el auge imparable del audiovisual gallego, cada día más en boga, y la necesidad de aportar medios humanos a las muchas producciones que se están llevando a cabo en este 2021.

La demanda de profesionales -desde técnicos de sonido a productores pasando por actores de doblaje- se ha multiplicado en 2020, y sigue creciendo en 2021. «Este va a ser un gran año y estamos seguros de que de nuestra escuela saldrán los próximos talentos que triunfarán y destacarán a corto plazo en la industria audiovisual», afirman desde la escuela.

«Olga Braña: encontrando su nueva voz en 35mm»

Olga Braña llevaba toda la vida dedicándose a la comunicación, concretamente a la parte de marketing y publicidad, pero la crisis del COVID le obligó a cambiar su perspectiva. Muchas horas en casa, pasión por el cine y decisión han sido las claves que la han llevado a matricularse en doblaje en la escuela 35mm, «en donde encontré exactamente lo que buscaba: una formación práctica y real, pero sin necesidad de tener que moverme cada día de casa».

Su talento ha encontrado en este tiempo de formación una nueva vía de expresión, y este mes de junio comienza sus prácticas en una empresa del sector. «Ahora estoy terminando mi formación con Javier Blázquez, pero todos los profesores han sido increíbles, voces reconocibles con mucha experiencia, y eso es fundamental».

Todavía no ha terminado el curso, pero ya ha conseguido trabajo «he grabado ya varias cuñas de radio, y la verdad es que ese momento en que grabas algo y el cliente lo encuentra satisfactorio es tremendo».

«Estamos viviendo un momento de auge con todas las nuevas plataformas, y a todo esto hay que sumar los podcast, los videojuegos, los audiolibros... sin duda esta es una profesión de futuro», apunta Olga.