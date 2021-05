La gallega EiDF Solar será la primera empresa de autoconsumo cotizada

0

20/05/2021 10:26 h

“El camino hasta aquí no ha sido fácil”, reconoce el fundador y director general de EiDF, Fernando Romero. La empresa comenzó su trayectoria en el año 2008, en plena crisis económica, iniciando su actividad en un sector agraviado por la falta de un marco normativo específico para autoconsumo y con numerosas trabas administrativas y legales que dificultaban su desarrollo. “Nadie creía en el autoconsumo en este momento, a pesar de su gran implantación en otros países europeos con menos radiación solar”, apunta Fernando Romero. En ese contexto negativo, EiDF puso en marcha su primera instalación de autoconsumo en 2011 en Avícolas Lago y, a partir de ahí, se sucedieron los contratos con otras compañías gallegas. Su expansión a nivel nacional comenzó en 2017 con la apertura de sus primeras delegaciones comerciales. Hoy en día está presente en toda España a través de una amplia red de ventas integrada por más de un centenar de agentes comerciales con once delegaciones.

La derogación del impuesto al sol y la aprobación del RD 244/2019 supusieron el despegue del autoconsumo en España. Como consecuencia, el crecimiento de la compañía ha sido exponencial desde 2018, logrando multiplicar sus ventas por diez en los últimos cinco años. En 2020, un año marcado por el Covid y la parálisis de actividad durante casi un trimestre, EiDF consiguió incrementar un 30 % su cifra de negocio gracias a la consecución de 250 contratos para el desarrollo de instalaciones fotovoltaicas.

A lo largo de su trayectoria, ha ejecutado más de 2.000 instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, ayudando a las empresas a reducir costes energéticos y mejorando así su competitividad en el mercado. Las obras realizadas suman una potencia global superior a los 140 MW renovables, logrando convertirse en la empresa referente del sector. Entre sus clientes figuran firmas de todos los tamaños y sectores: Grupo Nueva Pescanova, Estrella Galicia, Froiz, Iberconsa, Nodosafer, BBVA, Aena, Frinavarra, JJ Chicolino o Maderas Gómez, etc.

En 2019, la compañía creó una nueva unidad de negocio basada en la generación de energía a través de la construcción de parques fotovoltaicos. La irrupción en el mercado de generación se basa en el interés de EiDF en centrar su estrategia empresarial en una integración vertical. “En estos años hemos detectado que nuestros clientes tienen unas necesidades energéticas que van más allá del autoconsumo. Por eso hemos decidido ampliar nuestra oferta con un servicio integral en materia energética que nos permita completar la cadena de valor de nuestros proyectos fotovoltaicos”. De este modo, la compañía utilizará la energía generada en sus propios parques para suministro de sus clientes de autoconsumo de forma exclusiva. Para ello, pondrá en marcha una comercializadora 100 % renovable, Prosol Energía.

En el área de Generación, EiDF cuenta con una cartera de proyectos avanzada que ronda los 500 MW. Sus primeros parques ya están en construcción y se prevé que estén operativos este mismo año.

La dimensión nacional de la compañía y su capacidad logística y de ingeniería, la convierten en una empresa dinámica, con capacidad de adaptación e innovación en sus procesos, ajustando su oferta a las tendencias cambiantes del sector, las tecnologías emergentes o cambios en el comportamiento de los clientes.

ENTREVISTA

— ¿Por qué salir al BME Growth?

— Es un objetivo que marcamos hace tiempo para reforzar nuestra expansión. La finalidad de salir a cotización es conseguir la financiación adecuada para consolidar nuestra posición en el mercado nacional de autoconsumo y posibilitar la integración vertical de nuestro negocio mediante la incorporación de la unidad de generación y comercialización. Queremos ofertar en el mercado una propuesta de valor única y diferenciada del resto de competidores, centrándonos en un segmento muy concreto: los prosumidores, es decir, aquellos que han asumido un papel activo en la gestión energética, produciendo y consumiendo su propia energía. Este término, ahora en boca de todos, ya comenzamos a utilizarlo en EiDF en 2015.

— ¿A qué destinarán la financiación que conseguirán?

— A rentabilizar cada unidad de negocio, de manera sostenible y segura, con el fin de reforzar nuestra expansión a nivel nacional en el sector de autoconsumo, contribuyendo con nuestra actividad a la transición ecológica. Hemos registrado un crecimiento sólido, mejorando año a año. El sector de autoconsumo está en pleno auge y la demanda entre empresas y particulares no deja de crecer. Además, los planes de Gobierno y la Unión Europea para los próximos años pasan por el impulso y respaldo a las energías renovables. Seremos la primera empresa de autoconsumo en salir a cotización.

— ¿Hay una burbuja en el sector de renovables?

— En sectores incipientes que reciben diferentes estímulos (ayudas, proyección, etc), se produce un crecimiento muy rápido en el que el interés inversor tiende a poner el foco. En esas primeras etapas, las valoraciones pueden no ser acordes a la realidad del mercado, pero se estabilizan con el tiempo. No obstante, el sector de renovables es muy amplio y cuenta con diferentes segmentos de negocio. No se puede englobar todo bajo el mismo paraguas. Nosotros estamos enfocados a un ámbito muy concreto dentro del autoconsumo, orientando nuestra actividad de generación exclusivamente a la producción de energía para el suministro de nuestros clientes. Somos una empresa de autoconsumo y lo seguiremos siendo. Esta actividad presenta amplios márgenes de crecimiento para los próximos años y, a diferencia de los proyectos de generación, requiere de menos inversión de capital.