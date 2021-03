Aumenta la demanda en la preparación de oposiciones ante nuevas convocatorias

0

La Voz de Galicia M. Gómez

07/03/2021 05:00 h

En un mercado laboral cambiante e inestable como el que se vislumbra en pleno 2021, opositar se ha convertido en una de las opciones más demandadas entre aquellos que buscan garantizar su futuro en un empleo seguro y con buenas condiciones. En estos procesos la orientación y el acompañamiento son clave para superar con éxito las pruebas, por lo que cada día son más los que optan por preparar sus oposiciones en centros de formación especializada.

Solo en Galicia, la Xunta anunció la mayor oferta de empleo público de los últimos doce años, con 7.380 plazas. Además, la apertura de una nueva bolsa de empleo en Correos y la próxima convocatoria de plazas de Auxiliar en Instituciones Penitenciaras y Operador de Renfe han hecho que la demanda de este tipo de formación se dispare.

«Desde finales de 2020 hemos notado un aumento importante en la demanda de cursos de preparación a estos puestos concretos», explica Laura Ferro, coordinadora de Oposiciones de Campus Training. «No nos pilla por sorpresa, llevamos años trabajando el sector y sabíamos que el anuncio de Renfe de convocar más de 2.000 plazas en 2021 o la apertura de la bolsa de empleo en Correos, serían sinónimo de mayor demanda en estas preparaciones», añade.

Con ayuda, mejor

Elegir el centro correcto y acertar con la formación puede llegar a determinar el éxito o el fracaso en el proceso de oposiciones, tal y como explica Ferro: «Es importante tener en cuenta que cada oposición tiene sus claves, sus tiempos, y su temario formativo. Preparar una oposición sin contar con la guía adecuada puede ser tan poco productivo como prepararla por tu cuenta, por eso es importante elegir el centro y el curso correcto».

«Opositar es parecido a una maratón: es mucho más sencillo si llevas las zapatillas adecuadas y cuentas con un entrenador»

En Campus Training tienen claro que cada oposición es un mundo y por eso preparan, por ejemplo, a los opositores a Correos y a Renfe de forma completamente distintas. «Tienen temarios, exámenes y requisitos muy diferentes —explica Ferro—, de nada sirve que prepares el temario si no sabes cómo va a ser el examen y si no te entrenas correctamente para superar pruebas específicas como psicotécnicos o la entrevista personal. Saber mucho y no saber cómo utilizarlo es un mal común».

La coordinadora de oposiciones de Campus Training también apunta a la necesidad de tener claras las expectativas y metas: «Preparar unas oposiciones requiere mucho esfuerzo y tiempo, pero ambos se reducen cuando cuentas con el apoyo y la orientación adecuada», explica. «Es lo más parecido a correr una maratón, es complicado pero mucho más sencillo si llevas las zapatillas adecuadas y cuentas con un entrenador personal. Pues en las oposiciones, exactamente igual», añade.

Expertos

Parte de ese «equipo adecuado» es, sin duda, el profesorado que acompaña al opositor en el proceso.«Es fundamental sentirse apoyado y guiado en el proceso, por eso contamos con docentes que trabajan actualmente en el sector, que dan clase o son expertos en la rama», indica Ferro.

Cada vez hay más opositores en busca de una garantía de estabilidad en medio de la incertidumbre

Las pruebas a Ayudante de Instituciones Penitenciarias y Renfe convocadas este año (más de 3.000 puestos fijos) ofrecen salarios que oscilan entre los 12.800 y los cerca de 30.000 euros anuales, y condiciones laborales estables, por lo que «son una garantía de estabilidad económica, laboral y social en plena era de incertidumbre», asegura.

El tiempo no lo es todo

Aunque el tiempo es, sin duda, un factor importante, no lo es todo en el proceso de preparar correctamente una oposición. «La constancia y la orientación son mucho más importantes que el tiempo en sí mismo a la hora de preparar un examen como el de Operador de Renfe, por ejemplo. De nada sirve dedicar diez horas al día si no sabes cómo enfocar ese tiempo», destaca Laura Ferro.