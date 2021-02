Elegir el sistema de calefacción adecuado ayuda a ahorrar hasta un 30% en la factura

Acumulador de calor Ecombi PLUS

Los sistemas de calefacción han cambiado tanto en la última década que, hoy en día, es posible ahorrar hasta un 30% en consumo con respecto a los sistemas más tradicionales. Un claro ejemplo de ello son los acumuladores de calor, que el fabricante especialista en calefacción eléctrica ELNUR GABARRON ha sabido poner en valor, situándose a la vanguardia del sector.

Los acumuladores de calor inteligentes como Ecombi, fueron diseñados para ofrecer un calor confortable, al mismo tiempo que podían regular su carga cada día de forma automática y, de ese modo, ahorrar en consumo en aquellos días que fueran más cálidos. Y todo ello aprovechando la energía más barata, la de las horas valle de las tarifas con discriminación horaria.

Esta es una de sus principales ventajas y, sin duda, la más interesante: el ahorro. Ecombi PLUS puede llegar a ahorrar más de un 30% en consumo con respecto a los acumuladores manuales. Todo gracias a la autorregulación de la carga diaria. Ya no será necesario estar pendiente de controlar los mandos de carga y descarga según el frío o el calor que se sienta en la estancia. Con Ecombi PLUS basta con seleccionar la temperatura deseada y el modo Programa en la pantalla del acumulador para que el equipo comience a realizar las regulaciones automáticas cumpliendo con el confort requerido.

Además, incluyen un sistema de apoyo que no solo es capaz de complementarse con las cargas del acumulador, sino que también evalúa los consumos del equipo durante el día, tiene en cuenta la temperatura establecida y ayuda a determinar la carga necesaria cada día. Y es que a lo largo del invierno vamos a tener tanto días muy fríos, como jornadas más cálidas, y con estos acumuladores digitales ya no hay que estar pendiente de regular la calefacción.

Otra de las grandes ventajas de los acumuladores Ecombi PLUS es que están adaptados para funcionar tanto en instalaciones con carga de 8 horas, como en instalaciones de 14 horas, y pueden funcionar conjuntamente con acumuladores manuales de instalaciones más antiguas. Además, incluyen programación diaria y semanal, diferentes modos de funcionamiento y distintos niveles de temperatura.

Todos los acumuladores Ecombi PLUS incluyen igualmente un reloj programador integrado para poder olvidarse de los relojes en el cuadro eléctrico en las nuevas instalaciones o para adaptarse a las ya existentes. Incluso pueden gestionar varios períodos de carga.

Por si no fuera suficiente, Ecombi PLUS incorpora en su electrónica la posibilidad de conectar una centralita para controlar y gestionar los acumuladores de calor vía wifi, accediendo a los equipos de forma remota desde cualquier dispositivo móvil u ordenador.

El control y la gestión vía wifi de la calefacción nos van a ayudar a optimizar la eficiencia energética de nuestra vivienda, logrando un ambiente mucho más confortable cuando así lo requerimos, ayudándonos a ahorrar en consumo y evitando así excesos innecesarios. Si no se quiere contratar más potencia de la necesaria, o si quieres asegurar un consumo bajo control, estos son los accesorios necesarios.

La centralita G Control Hub y el medidor de potencia PM permiten gestionar la calefacción mediante wifi y racionalizar la potencia de la instalación a través del Sistema G Control. Este sistema ha sido integrado en la electrónica de los equipos de calefacción con control wifi, como los acumuladores Ecombi o los emisores térmicos, para un acceso y un control total de la calefacción desde cualquier lugar y mediante conexión a Internet.

Con el medidor de potencia PM es posible fijar la potencia máxima contratada para la vivienda y establecer prioridades de calefacción entre los distintos equipos, racionalizando el consumo para nunca superar la potencia establecida y permitiendo al usuario mantener el término de potencia lo más ajustado posible al consumo total. Cuando el sistema detecta un consumo muy próximo o superior a la potencia contratada, determinará qué equipo o equipos desconectar de forma automática, en función a la prioridad de cada uno de ellos.

El acceso se realiza a través de una app totalmente gratuita: Elnur Gabarron Wifi Control, la cual se encuentra disponible tanto para Android, como para IOS.

Si tienes paneles solares, entonces Ecombi SOLAR es tu calefacción para el autoconsumo

Como decíamos antes, los sistemas de acumulación de calor llevan en el mercado muchos años y este fabricante no ha dejado de innovar y desarrollar nuevas patentes que mejoran el rendimiento, el ahorro y el confort de estos equipos de calefacción. Prueba de ello es el último de sus desarrollos en acumulación ligado a las energías renovables, Ecombi SOLAR, una calefacción para el autoconsumo que aprovecha los excedentes de energía en las instalaciones domésticas fotovoltaicas.

Cada vez son más los usuarios que están realizando instalaciones para el autoconsumo y que se encuentran con el gran dilema del almacenamiento de la energía, ya que la mayor parte de la producción fotovoltaica se concentra en determinadas horas del día y esa producción no siempre coincide con la demanda energética de la vivienda, produciéndose entonces unos excedentes que -en la mayoría de las ocasiones- se vierten a la red.

Con esta nueva calefacción para el autoconsumo que es Ecombi SOLAR, los equipos son capaces de aprovechar todos esos excedentes y convertirlos en calefacción para la vivienda. Además, estos equipos incorporan la tecnología Solar Manager, que ajusta las potencias de los acumuladores en función a la cantidad de excedentes disponibles según la producción de energía y realiza un reparto de dichos excedentes entre los distintos equipos de calefacción instalados, teniendo en cuenta las prioridades de calefacción y las temperaturas establecidas por el usuario. Y todo lo hace a través de una gestión integral vía wifi.

Esta gestión integral vía wifi se realiza a través de una centralita, accesorio requerido para la comunicación entre los equipos de calefacción, la instalación fotovoltaica y la aplicación gratuita Elnur Gabarron Wifi Control, a través de la cual se pueden visualizar excedentes, establecer prioridades, temperaturas de consigna, modos de funcionamiento y un exhaustivo control de la producción de excedentes y su aprovechamiento para calefacción.

¿Qué sistema de calefacción me conviene más?

Recuerda que la mejor calefacción será distinta para cada uno, no existe el mejor sistema de calefacción único, ya que hay que tener en cuenta las particularidades de cada vivienda, las horas de confort y la temperatura deseada.

Si no contamos con un sistema previo o estamos pensando en renovar la calefacción, deberíamos al menos, plantearnos que hay distintos factores que afectan al cálculo de la potencia calorífica que debemos instalar para calefactar la vivienda o cada una de sus estancias. La climatología de la zona, la orientación de la vivienda y su aislamiento, el tipo de instalación o la cantidad de horas que vamos a necesitar calefacción son algunos de los puntos clave a tener en cuenta.

Si contamos con un sistema hidráulico de radiadores de agua o suelo radiante, entonces lo más sencillo es pensar en un sistema de calefacción central como las calderas eléctricas o la aerotermia.

Si lo que estamos buscando es calefactar las diferentes estancias de la vivienda con aparatos calefactores, entonces lo que necesitamos es calefacción eléctrica individual como emisores o radiadores, acumuladores de calor, toalleros eléctricos para los baños o calefactores infrarrojos.

Para unas pocas horas de calefacción al día los emisores térmicos son una buena opción, así como la instalación en viviendas situadas en zonas climáticas cálidas donde habitualmente la media de temperaturas mínimas no es muy baja.

Por el contrario, si lo que buscamos es mantener un confort constante día y noche, los acumuladores de calor son unos perfectos aliados, incluyendo los hogares situados en zonas climáticas frías. Y si contamos con paneles solares en instalaciones domésticas fotovoltaicas, entonces los acumuladores Ecombi SOLAR son la opción ideal para aprovechar sus excedentes de energía.

Si te interesan alguno de estos sistemas de calefacción, puedes consultar con el fabricante para informarte de cuál es la mejor calefacción que puede adaptarse a tus necesidades.

Fabricante de sistemas de calefacción eléctrica de calidad

Una de las compañías líderes en la fabricación de todos estos sistemas de calefacción eléctrica es ELNUR GABARRON. Esta firma española fue fundada en 1973 y desde entonces se ha consolidado como una de las marcas referentes en el mundo de la calefacción, conocida entre los consumidores como una marca de gran calidad y de mayor confianza en hogares con calefacción eléctrica de todo el mundo.

Con varias patentes desarrolladas en las últimas décadas, fue el primer fabricante en desarrollar acumuladores inteligentes que regulaban su carga cada día automáticamente. Años después, su departamento de I+D+I ha vuelto a demostrar su experiencia y conocimiento lanzado al mercado el primer sistema de calefacción para el autoconsumo con acumuladores de calor para instalaciones con paneles solares.

La compañía, que recientemente ha sido reconocida como una de las 500 empresas españolas líderes en el crecimiento empresarial del país -tanto por sus resultados, como por su capacidad de generar empleo, su potencial de innovación y su proyección internacional- continúa en su línea de compromiso con la excelencia en el desarrollo y producción de equipos de calefacción. Posee un control total sobre los procesos productivos y cuenta con certificaciones de sistemas de gestión del negocio, que responden a requisitos de calidad y medio ambiente como son el Sistema de Gestión de Control de Calidad ISO 9001 y el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, que son auditados externamente y renovados cada año manteniendo un marco de trabajo de mejora continua y respeto medioambiental.