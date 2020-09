«Se han triplicado las ventas de viviendas tras el confinamiento»

0

La Voz de Galicia

PATROCINADO 21/09/2020 14:05 h

Tras el confinamiento causado por la pandemia del covid-19 y la incertidumbre por lo que pueda suceder en el futuro, el mercado inmobiliario se ha transformado en los últimos meses. Y es que son muchos los que se han dado cuenta de las carencias de sus hogares o les han surgido diferentes necesidades tras haber pasado en ellos una larga temporada.

Bajo este paradigma, Álvaro Losada, Socio Director de ÔKAM Inmobiliaria, comenta que es complicado saber hacia dónde se dirige el futuro ya que «los analistas económicos y profesionales predicen que vamos a entrar en un período de recesión». Sin embargo, en el caso de ÔKAM Inmobiliaria aseguran que -en la actualidad y desde que comenzó la desescalada- se encuentran en uno de sus mejores momentos «tanto en número de ventas, como en facturación» y, además, «estamos cerrando muchísimas propiedades en precio y vendiendo las propiedades en unos pocos días, algo que no cuadra con lo que predicen» afirma Losada. De hecho, afirman que han triplicado el volumen de trabajo, por lo que en estos momentos se encuentran en plena búsqueda de nuevos asesores para incorporarse al equipo en sus dos oficinas situadas en A Coruña y en Madrid.

Desde sus oficinas ofrecen todos los servicios inmobiliarios, un equipo de profesionales expertos en diferentes materias, formación, mentoring, marketing, etc. Pero, como subraya Alejandro Vázquez, Socio Director de ÔKAM, «lo más importante, es estar rodeado de compañeros inmobiliarios, un staff con gran experiencia y resultados en los que poder apoyarte, hacer negocio y, por supuesto, aprender».

Inmobiliaria de referencia en la ciudad

ÔKAM Servicios Inmobiliarios nace en A Coruña en marzo de 2018 de la mano de tres expertos en el sector: Alejandro Vázquez, Álvaro Losada y David Vázquez; convirtiéndose en poco tiempo en un referente del sector inmobiliario en A Coruña y Madrid. Una de las razones es el amplio equipo con el que cuenta, de aproximadamente unos 30 profesionales entre Madrid y A Coruña, que están en continua formación. Gracias a esto se encuentran en la vanguardia en cuanto a servicio y prestaciones.

Uno de los principales cometidos de esta inmobiliaria es la de la profesionalización del sector, ya que desde su punto de vista es una profesión que necesita mucha preparación y formación, algo que ofrecen a sus asesores habitualmente para que amplíen sus conocimientos sobre el sector. Tal y como indica Alejandro Vázquez «uno de los retos a los que se enfrenta un buen asesor es el de tener conocimientos sobre diferentes materias que son claves para un buen asesoramiento: conocimiento inmobiliario, jurídico, financiero, fiscal, marketing, ventas, fotografía, etc.». Para ello la compañía cuenta con un equipo de profesionales que dan apoyo al asesor para ofrecer un servicio más completo.

El factor humano es uno de los puntos fuertes con los que cuenta la inmobiliaria, y es gracias a ello que ha superado sus objetivos de este ejercicio con creces, a pesar de la situación vivida en este último año. Y es que, tal y como apuntan desde ÔKAM, está siendo uno de sus mejores momentos «vemos que la gente quiere comprar, quiere seguir invirtiendo y hay muchas personas que, tras el confinamiento, se ha dado cuenta de que quiere cambiar de estilo de vida o que su vivienda ya no cumple con lo que ahora necesitan, por lo que se están moviendo para encontrar lo que buscan».

Mayor demanda de viviendas con zona exterior

Sin embargo, la tendencia en lo referente a la compra de vivienda se ha visto alterada en virtud de la pandemia, ya que es más habitual que los futuros compradores se muestren más interesados por propiedades que puedan contar con zona exterior. Según manifiesta Álvaro Losada «el alquiler continúa teniendo mucha demanda y a precios altamente rentables para los propietarios», lo que es significativo para que los inversores continúen interesados en la compra de propiedades o, incluso, de edificios completos con el fin de arrendarlos y obtener rentabilidad.

Pero desde ÔKAM han registrado un incremento en la demanda de viviendas para uso personal, especialmente de casas con jardín, en zonas con menor densidad de población, pero siempre cerca de las grandes urbes. Esta inmobiliaria cuenta con una gran cartera de propiedades que cumplen con estas singularidades. Una de las últimas incorporaciones es un chalet individual situado en la Zapateira de más de 600 m2 construidos en los que se distribuyen las diferentes estancias y en la que destacan las maravillosas vistas de la ría de A Coruña.

Otro de los indicadores que marcan el cambio de tendencia en el sector inmobiliario es el relacionado con las segundas residencias. Es en este sentido en el que propietarios de viviendas de zonas del interior buscan una segunda propiedad con zona exterior y ajardinada, más alejada de la ciudad con el objetivo de poder disfrutar de ella de una forma más tranquila y pacífica.

La demanda de vivienda en el centro continúa al alza

Indudablemente, “la joya de la corona” del mercado inmobiliario en A Coruña no deja de ser el centro de la ciudad. Como indica Losada «es la zona de más demanda y donde centramos la mayor parte de nuestra actividad». Es en este área en la que la inmobiliaria posee más propiedades y algunas de ellas se sitúan en las calles más solicitadas como en Juana de Vega, en Padre Feijoo, en la calle Príncipe y un piso en pleno Juan Flórez de 270m2 que cuenta con unas calidades inmejorables, una cocina abierta al salón comedor y una habitación en suite con baño integrado en su magnífico vestidor.

Bien es cierto que, desde el punto de vista del director de ÔKAM Inmobiliaria, no se presagia una crisis del sector inmobiliario a corto plazo, si no que están vendiendo más propiedades que antes del confinamiento. Por su parte, los bancos continúan concediendo hipotecas a niveles de antes de la pandemia. No obstante, es pronto para sacar conclusiones y será hacia 2021 cuando veamos las posibles consecuencias reales. Por tanto, si estás pensando en vender tu propiedad, desde ÔKAM afirman que ahora es buen momento.