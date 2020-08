¿Familia, amigos, pareja o solo? Vipealo te ofrece el mejor viaje por España

0

19/08/2020 17:15 h

¿Cuál es la compañía perfecta a la hora de viajar? Porque el destino es importante, pero tanto decidir con quién lo compartes como si lo haces solo ¡lo es más! Existen viajes de todos los estilos y a todos los lugares, nosotros no sabemos decirte cuáles son los mejores de lo que sí estamos seguros es que no existen dos iguales.

Si decides conocer mundo solo, quizás estés buscando reencontrarte y conectar con tu paz interior. Normalmente si viajas en familia, mezclarás planes de actividades para explorar la zona teniendo en cuenta a los más peques de la casa. Si por el contrario vas en pareja, tus vacaciones estarán orientadas al romanticismo. Y si es con amigos, primará la aventura y la fiesta para exprimir al máximo los nuevos lugares.

Sea el tipo de viaje que sea, Vipealo es una plataforma online que te ayudará a encontrar lo que buscas gracias a su gran variedad de tours y excursiones por España para que descubras de la manera más sencilla los rincones más interesantes que esconde nuestro país. Encontrarás un sinfín de planes que harán que escoger unos pocos sea realmente difícil.

Con tu familia

Ir con la familia de turismo no tiene por no tiene por que ser complicado. Puedes encontrar una gran cantidad de escapadas para disfrutar del tiempo con los seres más queridos que se adaptarán a las necesidades de cada uno. Sabemos que muchas veces tendrás que cambiar el ritmo a pesar de tener planificado el itinerario al detalle, pero esto no significa que te tengas que perder nada, gracias a webs como vipealo podrás adaptar tu viaje según tus necesidades.

Destinos como Cádiz, Cabo de Gata, la Costa Brava, Madrid o la gran cantidad de parques temáticos que encontramos en España son perfectos para las vacaciones.

Naturaleza, cultura, deporte, ocio o descanso son algunos de los ingredientes que harán que vuestra aventura sea perfecta. ¡Qué mejor manera de explorar el país que desde los ojos de los más pequeños de la familia!

En pareja

Ay… L’amour. ¿Es el primer viaje en pareja? ¿O ya habéis tachado todos los destinos de vuestra lista? Las Islas Baleares, Andalucía y Canarias son destinos perfectos para explorar junto a tu media naranja. Playas de ensueño, descanso necesario, atardeceres de película, deportes acuáticos, rica gastronomía…¡el resto lo aportáis vosotros! Volveréis a la rutina con las pilas cargadas y más enamorados que nunca.

Una pequeña escapada en pareja siempre es un paso adelante para aquellos que lleven poco tiempo y toda una aventura para quienes han caído en la monotonía.

Vipealo pone a tu alcance algunos de los planes más atractivos y románticos. Recorre en furgoneta vintage las playas de Cádiz, móntate a bordo de una moto acuática en el mar de Menorca, suelta la adrenalina con el parapente en Tenerife, navega en barco por las playas vírgenes de Cabo de Gata o sacia el apetito con las ricas tapas del norte.

Rodeado de amigos

Lleváis mucho tiempo prometiéndooslo. El típico viaje que se planea todos los años pero que nunca se lleva a cabo ya no tiene excusa. Con la complicidad total del grupo, no hay nada como viajar rodeado de amigos. Días llenos de risas, tu límite puesto a prueba y “lo que pasa en las vacaciones, en las vacaciones se queda”. Tus días serán más cortos y no querrás volver a casa.

Un grupo amante de la cultura y del arte no dudaría en perderse por las calles de Madrid o Barcelona, porque da igual las veces que visites estas metrópolis, siempre tienen algo que aportarte. Alicante y Canarias os proporcionarán opciones inigualables para descargar la adrenalina en diferentes deportes acuáticos. Pero si sois el grupo más fiestero, no os podéis perder el ocio en Ibiza, donde os maravillará la música y las luces de las increíbles discotecas de la isla como Amnesia, Lío, Pachá o Ushuaïa.

Con uno mismo

A priori puede dar miedo, pero nada más lejos de la realidad. Viajar solo te permite conocerte a ti mismo. Además podrás disfrutar de la libertad de elegir tu propio destino sin tener que dar explicaciones, haciendo y deshaciendo el itinerario a tu antojo.Vivirás una experiencia de esas que te cambian la vida mientras conoces a personas increíbles.

Viaja, con quien sea, pero viaja. Ya no tienes excusa, Vipealo te lo pone fácil para que tus vacaciones sean perfectas.