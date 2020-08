La compra de productos de electricidad industrial crece un 7 % en 2020

0

La Voz de Galicia

PATROCINADO 07/08/2020 15:58 h

La crisis mundial causada por el coronavirus ha traído consigo graves consecuencias en la mayor parte de sectores del país. Los meses de confinamiento y las estrictas restricciones implantadas por el Gobierno han limitado notablemente la realización de muchas actividades, llegando a un punto donde solo se permitían aquellas consideradas como esenciales para el día a día de los ciudadanos.

Sin embargo, el sector online y los e-commerce han ganado bastante peso y notoriedad durante los últimos meses. Gran parte de los comercios físicos han tenido que pasar mucho tiempo cerrados, y muchas personas todavía prefieren evitar los centros comerciales o grandes superficies, dado el evidente riesgo de contagio. Esto ha provocado que muchos particulares y profesionales hayan optado por el sector online para comprar sus materiales de electricidad industrial.

Desde bombillas y paneles led, hasta cuadros de mando y motores eléctricos, los españoles están empezando a apostar por la vía online en el sector industrial. Es algo que podemos comprobar viendo los resultados de empresas como eenergie-shop, referente nacional en cuanto a la venta de material, que ha aumentado sus ventas en más de un 7 %. Estos datos nos pueden servir como referencia a la hora de analizar el estado del sector online en la actualidad que, pese a la difícil situación en la que nos encontramos, ha sufrido un notable incremento en la venta de materiales eléctricos.

¿Qué ventajas puede proporcionar la compra de material eléctrico en una tienda online?

Comprar materiales eléctricos a través de un portal web como eenergie-shop trae una serie de interesantes ventajas para todos los consumidores, tanto particulares como profesionales, que quieran adquirir productos de este tipo para sus trabajos personales o industriales. En primer lugar, y dada la situación actual, comprar en una tienda online permite evitar los desplazamientos y el contacto con las personas en el local físico, impidiendo los posibles contagios y permitiendo realizar las compras en cualquier momento del día.

Además, al contar con un servicio de transporte óptimo y un portal web donde todas las categorías y productos se encuentran fácilmente identificables y a mano, no se pierde tiempo navegando horas y horas para encontrar el producto deseado. En tiendas como esta se pueden encontrar productos de las mejores y más conocidas marcas del mercado, como Bosch, Aerlux, ABB, Climastar, Circutor, Fermax, General Cable, Gaestopas, Motores CEMER, Philips, RS ISOLSEC o Schneider, además de productos marca eenergie-shop.

Esta tienda online especializada también brinda a sus clientes un asesoramiento personalizado, ofrecido por expertos instaladores que explican al cliente todo sobre el producto y sus características, evitando así problemas y conociendo todo lo que hay que saber para sacar el máximo partido a las compras.

Facilidades de pago online

Otro de los grandes alicientes que ha permitido el éxito de las tiendas online es la facilidad de pago que ofrecen a los clientes. Las empresas como eenergie-shop tienen que garantizar la seguridad de sus compradores a la hora de realizar las transacciones online, motivo por el cual disponen de diferentes modalidades de pago a elección del consumidor:

1. Pago por tarjeta de crédito. Es la manera tradicional a la hora de realizar pagos por internet, ya que basta con introducir los datos de tu tarjeta de crédito o de débito para completar la transacción. Gracias a su pasarela de pago, la empresa se asegura de que la seguridad de los datos bancarios de sus clientes no se vea comprometida en ningún momento.

2. Pago por transferencia bancaria. Pese a que no es tan utilizada para realizar este tipo de compras, también es una opción a la hora de comprar en eenergie-shop. El punto negativo de esta modalidad lo encontramos en que, hasta que el pago no se haya efectuado, no se enviará el pedido, lo cual puede provocar retrasos dependiendo de las entidades bancarias.

3. Pago por PayPal. Es el método de moda en los últimos años para realizar compras online. Esta plataforma es reconocida en todo el mundo gracias a sus facilidades y seguridad. Muchos prefieren comprar a través de PayPal cuando realizan sus compras online, motivo por el cual eenergie-shop también dispone de esta modalidad de pago en su tienda.

Experiencia en el sector y ofertas únicas en la web

El éxito de una compañía, en gran medida, viene determinado por su profesionalidad y calidad en cuanto a servicios y productos se refiere. En este sentido, eenergie-shop dispone de una dilatada experiencia en el sector de materiales eléctricos e industriales, con profesionales altamente cualificados que puedan garantizar un servicio de calidad a sus clientes, cumpliendo los plazos y atendiendo a cualquier cuestión en caso de que sea necesario.

La tienda online tiene un apartado de soporte donde los clientes pueden preguntar cualquier duda sobre los productos y sus funcionalidades, explicando cualquier característica técnica y dando recomendaciones sobre su utilidad y posible conservación de cara al futuro.

Además, la web ofrece una grandísima variedad de productos como cables, bombillas, antenas, aparatos de climatización, cuadros y motores eléctricos, iluminación, redes y sonido y herramientas, dentro de las cuales se pueden encontrar ofertas y promociones a precios mucho más bajos de los habituales.

¿Qué hacer para empezar a comprar en una tienda online?

Gracias a las facilidades que ofrece un portal como eenergie-shop, solo es necesario darse de alta como cliente para empezar a realizar compras en la web. Una vez hayamos identificado todos los productos deseados, se añaden al carrito y se efectúa la compra, utilizando alguno de los métodos de pago posibles. En unos minutos, el pedido estará hecho y listo para enviar, y llegará al domicilio o local comercial en pocos días.

Eenergie-shop es el referente a nivel nacional en cuanto a venta de materiales eléctricos para el sector industrial. Para todos aquellos profesionales o empresas interesadas en comprar productos de este tipo, esta compañía ofrece un catálogo con miles de productos de las mejores marcas internacionales, además de ofertas y promociones exclusivas, todo ello con un servicio de atención al cliente de alta calidad y total seguridad a la hora de realizar los pagos.