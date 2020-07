Los libros también salen a la calle

0

La Voz de Galicia

Santiago / La Voz 16/07/2020 13:24 h

Con el lema «Non contaxian pero enganchan» y con promociones de descuento del 10 % en todos los ejemplares, las Feiras do Libro han comenzado con su recorrido por toda Galicia. El pasado domingo, Santiago daba cierre a su ya tradicional cita anual, en la que convivieron dos eventos: la feria del libro nuevo (del 13 al 21 de junio) y la del usado y de ocasión (del 27 al 12 de julio). La de Compostela fue la primera muestra que se celebró en España tras el confinamiento. Fue organizada por la Federación de Libreiros de Galicia en colaboración con la Xunta, la Deputación de A Coruña y el Concello.

Además de presentar las tradicionales casetas con obras de diferentes editoriales y la más amplia variedad de autores y novedades literarias de ámbito gallego, estatal e internacional, hay una elevada cantidad de actividades complementarias, como la firma de libros -que en Santiago contó con escritores como Manuel Rivas o Rosa Aneiros-, sorteos de ejemplares, actividades de promoción de la lectura e incluso visitas guiadas. Pilar Rodríguez, la presidenta de la Federación de Libreiros de Galicia, expresa que «había que ter moito valor para facer a feira. A de Santiago tiña moito de testemuñal, queriamos mandar a mensaxe de que estamos aí» pero, evidentemente, «houbo menos público». La incertidumbre sobre cómo avanzará la crisis sanitaria tiene a los organizadores atentos y alerta.

A relación visitante-comprador incrementouse: en torno ao 90 % dos visitantes adquiriu un libro

Así, los protocolos de seguridad de las Feiras do Libro son, y serán, la gran novedad de la edición del 2020. La presidenta de la Federación de Libreiros de Galicia afirma que «o desembolso económico para cumprir cos protocolos foi moi grande, pero é o que hai, a nosa última preocupación é a económica». Igual que ha ocurrido con otros eventos, los organizadores «decidimos que as tiñamos que sacar adiante», a pesar del coste. También subraya la difícil situación de los libreros: «Hoxe é moi difícil abrir un negocio, pero todos tratamos de seguir adiante».

Nani Regueira, coordinadora de la Federación de Libreiros de Galicia, destaca que «non teremos datos sobre o número de visitantes ata o término de todas as Feiras do Libro. A información da que dispoñemos indícanos que o número de visitantes é menor pero a relación visitante-comprador incrementouse: en torno ao 90 % dos visitantes adquiriu un libro». «Hai persoas que se achegaron ás Feiras do Libro para darlles as grazas ás librerías por estar alí, por celebrar a feira, e bastantes comentaron que retomaron o hábito da lectura ou que a descubriron co confinamento», añade.

Próximas citas

El calendario de las Feiras do Libro, según informan desde la propia Federación de Libreiros de Galicia, «está suxeito á incerteza exposta pola situación sanitaria actual». Algunas ferias del libro nuevo ya han recorrido parte de la geografía gallega, concretamente, han pasado por Ponteareas, Vigo y Santiago. Ahora es el turno de Redondela (del 16 al 19 de julio) y de Rianxo (del 23 al 26 de julio), A Coruña (del 1 al 10 de agosto, y feria del libro antiguo del 14 al 31 de agosto), Foz (del 20 al 23 de agosto), Monforte (del 26 al 29 de agosto) y cerrará Ourense (del 9 al 12 de octubre). En el caso de las ferias del libro antiguo, ya se ha llevado a cabo en la ciudad de Compostela. Pasarán también por Vigo (del 18 de julio al 2 de agosto), Lugo (del 5 al 20 de septiembre) y Ourense (del 22 de septiembre al 4 de octubre).