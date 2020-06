El reto de la semana: comer de lunes a viernes (rico y de temporada) por 6 euros al día

Llevar una alimentación saludable no sale gratis, pero ni hay que gastarse un dineral ni tenemos que ser grandes cocinillas para poder comer bien. Te lo demostramos con este menú semanal de la mano de Kibus Autor La Voz

Siempre hay un pero que sirve de excusa para evitar alimentarnos bien. Quiero comer sano pero no tengo tiempo. Quiero comer productos frescos pero son caros. Quiero comer variado pero no se me ocurren ideas. Y así, cada cual con su disculpa particular. Por eso, en Sabe Bien nos hemos dejado asesorar por los profesionales de Kibus, la empresa que lleva a casa de coruñeses y ferrolanos los mejores productos, para elaborar un menú saludable, rico y que puede cocinar hasta el menos ducho en los fogones. La cantidad estipulada son 6 euros al día; porque seamos realistas, podemos pensar en ese bote de fideos preparados que cuesta 2,50 euros, pero la comida de verdad hay que pagarla.

Sin embargo, con esta cantidad tendremos un plato con productos de temporada, y un postre que garantizan que estaremos bien nutridos y, si atendemos a las cantidades recomendadas, saciados y sin necesidad de tirar nada de comida. Además, todas las elaboraciones se pueden consumir en casa pero, también, son una buena alternativa para llevar al trabajo ahora que la desescalada es notoria también en el ámbito laboral. Por si queréis ir tomando nota antes de pasar por el supermercado, os dejamos las propuestas del cocinero de Kibus, Pedro Quián. Las recetas, al completo, estarán cada día a primera hora publicadas en Sabe Bien.