¿Cómo será el mundo de la moda y el diseño en el futuro que nos espera?

En el futuro, la moda será diferente pero estará más viva que nunca Autor FACTORIA DE CONTENIDOS

Si te apasiona la moda y el diseño seguramente te estarás preguntando qué es lo que va a ocurrir en este sector tan importante para Galicia y España durante los próximos años. Pues hoy queremos responder a estas preguntas de la mano del equipo profesional de la Escuela Superior de Diseño y Moda GOYMAR: “La moda se reinventa una y otra vez a pesar de todos los sucesos excepcionales que la humanidad ha vivido a lo largo de su historia y es necesaria no solo para vestirnos sino para proyectarnos como personas hacia el mundo que nos rodea. En el futuro, la moda será diferente pero estará más viva que nunca”, comenta la directora de la Escuela, Carmen Herranz.

Desde la Escuela Superior Goymar avanzan un cambio en la forma de trabajar. “Vamos a ver una evolución importante. Viviremos en un contexto en donde los Diseñadores de moda y Patronistas industriales podrán elegir entre empresas de su ciudad o provincia y otras situadas en cualquier parte del mundo. Además de las ofertas presenciales, estamos seguros de que también recibiremos propuestas de teletrabajo para nuestro programa de prácticas y bolsa de empleo”, comparte con este medio. Lógicamente este hecho va a aumentar todavía más las oportunidades profesionales, pero para ello es fundamental recibir una formación especializada e internacional, como la que ofrecen en GOYMAR, puesto que las empresas van a ser muy exigentes con los profesionales que incorporan a sus plantillas. Al mismo tiempo, también ven cambios en la organización profesional. “Es posible que se refuercen todavía más los equipos de diseño y patronaje que trabajan de forma colaborativa, en la nube y siempre que sea posible de forma digitalizada”.

“El futuro del diseño de moda ya ha comenzado y va a ser apasionante”

Para GOYMAR este cambio no será nuevo, puesto que su metodología exclusiva DESIGN 360º ya contempla este escenario y sus alumnos aprenden a dominar herramientas informatizadas desde primer curso. Además, han adaptado su sistema para impartir de forma online sus Estudios Superiores y Cursos de Especialización durante el confinamiento, y cuentan con un campus online avanzado para todos sus alumnos, por lo que se encuentran más que preparados para los cambios que nos esperan. “Hemos realizado en tiempo record una de las mayores transformaciones educativas en nuestra historia y el resultado ha superado nuestras expectativas. Hoy podemos decir satisfechos que GOYMAR es una Escuela de Diseño y Moda totalmente adaptada al entorno digital adelantándonos al aprendizaje del futuro”, concluyen.

ESTUDIA MODA : ¿ POR QUÉ ELEGIR LA ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO Y MODA GOYMAR GALICIA?

Otro de los aspectos fundamentales va a ser la sostenibilidad, una tendencia creciente que va a acelerarse en los próximos años ya que para un diseñador será fundamental conocer de primera mano todas aquellas novedades que se produzcan en este campo. “Nuestros alumnos en los Estudios Superiores de Diseño cuentan con la asignatura de Innovación Textil y Ecomoda, y tiene una gran acogida porque les permite desarrollar proyectos sostenibles, adquiriendo una serie de conocimientos acerca de tecnología textil avanzada o procesos de diseño y producción eco-friendly que son fundamentales para su profesión”, explica la profesora de la asignatura, la ingeniero textil y graduada de GOYMAR Lujleta Kola. Y en la Escuela no se conforman, puesto que entre sus planes está seguir apostando por las nuevas tecnologías a través del diseño y la impresión 3D aplicada a la moda.

" GOYMAR es una Escuela de Diseño y Moda totalmente adaptada al entorno digital adelantándonos al aprendizaje del futuro"

Trabajos de la asignatura innovación y textil en Escuela Goymar 1 de 13

Por último, pero no menos importante, es fundamental elegir bien la formación para prepararse como patronista Industrial o diseñador de moda. “En la actualidad hay cierta confusión en este último campo porque hay estudios superiores que preparan en moda, pero no son válidos para trabajar como diseñador ya que están centrados en aspectos como la gestión, marketing, etc…y otros que abarcan el diseño de forma más general, pero solo ofrecen menciones o especializaciones en moda y olvidan aspectos fundamentales de la formación, como el patronaje, por ejemplo, para el que cuentan con un sistema patentado con clase intelectual científica. La ecuación en GOYMAR es DISEÑO + MODA = ÉXITO PROFESIONAL, todo ello desde el primer día de aprendizaje y durante toda su formación porque de esa forma se va a poder destacar en un proceso de selección con respecto a otros candidatos que no han recibido una preparación especializada, y en el futuro que nos espera las empresas no van a dudar sobre a quién contratar”, concluye la Orientadora académica de la Escuela, Lorena Merelas.

Así que si te apasiona el mundo de la moda, no lo dudes y diseña tu propio futuro porque ahora, más que nunca, es tu momento. www.goymargalicia.com