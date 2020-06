TaxDown, descubre la 'app' para ahorrar más de mil euros al hacer la declaración de la renta

Revisar el borrador de la renta antes de presentarlo es una obligación más que una opción. Casi un 92% de los contribuyentes que presenta su declaración, no se aplica ninguna deducción autonómica que le podría corresponder. Esto supone una pérdida de 9.000 M€ que los españoles dejamos de percibir.

¿Eres de los que no comprueban el borrador de la declaración de la renta antes de aprobarlo? Deberías saber lo siguiente: cada año, más de 15 millones de españoles confirman su borrador de la renta (66% de los contribuyentes). Sin embargo, el 24,85% de las declaraciones presentadas no modificaron el borrador, renunciando así a las deducciones autonómicas que no estaban incluidas en el mismo.

Se estima en casi 9.000€ las deducciones que los españoles no se aplican en la declaración de la renta

El borrador de Hacienda es sólo una propuesta informativa, no tiene por qué contemplar toda la Información del contribuyente. Muchas deducciones de las que podrían beneficiarse los españoles no están contempladas en él. Ayudas fiscales a los que los contribuyentes tienen derecho y que suponen un ahorro de más 1.000 euros en el caso de Galicia.

De hecho, en la Comunidad gallega existen más de 15 deducciones autonómicas, que tan solo un 8% de los contribuyentes se aplica en su declaración, como pueden ser:

Vivir de alquiler : desde 300 euros por contrato de arrendamiento, pero esta deducción puede llegar a 600 euros si se tiene dos o más hijos menores de edad.

: desde por contrato de arrendamiento, pero esta deducción puede llegar a si se tiene dos o más hijos menores de edad. Nacimiento de hijos : desde 360 euros por hijo . Esta cuantía será de 1.200 euros si se trata del segundo hijo y de 2.400 euros si se trata del tercer hijo o siguientes.

: desde . Esta cuantía será de si se trata del y de si se trata del Cuidado de menores : Aquellos que por motivos de trabajo tengan que dejar a sus hijos menores de 0-3 años al cuidado de una persona que tenga la condición de empleada de hogar o en escuelas infantiles podrán obtener hasta 400 euros, que llegaría a 600 euros si se tienen dos o más hijos.

: Aquellos que por motivos de trabajo tengan que dejar a sus hijos menores de 0-3 años al cuidado de una persona que tenga la condición de empleada de hogar o en escuelas infantiles podrán obtener hasta 400 euros, que llegaría a 600 euros si se tienen dos o más hijos. Nuevas tecnologías: para aquellos que accedan a Internet mediante la contratación de líneas de alta velocidad podrán conseguir hasta 100 euros

A menos de un mes para que finalice en plazo para presentar la Renta (30 de junio), este año los contribuyentes tienen a su disposición una aplicación que les ayuda a conseguir el mejor resultado posible en la declaración, TaxDown. Esta start-up española, homologada como Colaborador Social de la Agencia Tributaria, se conecta a Hacienda para revisar el borrador del contribuyente, haciendo que el proceso sea seguro y fiable y certifica, tan sólo con 9 preguntas, que el usuario se está aplicando todas las deducciones a las que tiene derecho.

“Con más de 2 MM de euros ahorrados a nuestros clientes y miles de declaraciones hechas en lo que va de campaña 2019, hemos visto que hasta en los casos más sencillos, en los que el contribuyente cree que no puede existir un ahorro, hay deducciones que no están aplicadas y pueden sumar más de 1.000 euros respecto del programa de Hacienda Renta Web”, apunta Quique García, uno de los fundadores de TaxDown.

TaxDown, solución digital pionera en España, comprueba de manera gratuita y rápida si se puede mejorar el borrador, aplicando todas las deducciones y ayudas

Por eso es tan recomendable revisar el borrador antes de presentar. Y ya puestos, hacerlo cuanto antes. Precisamente, Hacienda ha considerado especialmente importante, en este contexto de pandemia, realizar el trámite cuanto antes para que los contribuyentes puedan recibir sus devoluciones en la mayor brevedad. Además, en el caso en el que el resultado del borrador salga a ingresar, sólo se empieza a pagar al final de la campaña (el 1 de Julio).

Para muchos este trámite es un quebradero de cabeza, TaxDown simplifica este proceso e incluso permite que quienes ya hayan presentado su declaración revisarla de nuevo y la posibilidad de rectificación, si descubren un ahorro significativo en su borrador que no estuviera contemplado.

Una ‘app‘ que simplifica el proceso de revisar el borrador y gratuito

Una de las particularidades de TaxDown, homologada por Hacienda, es que ofrece un servicio de asesoría digital en cuatro sencillos pasos y en menos de 15 minutos, solo tienes que:

Validar tus datos fiscales

fiscales Contestar a unas preguntas para conseguir aplicarte el máximo de reducciones posible,

para conseguir aplicarte el máximo de reducciones posible, Comprobar si se ha mejorado tu renta con respecto al borrador

con respecto al borrador Y, finalmente, confirmar tu declaración.

Así de fácil. Para usar TaxDown lo único que se necesita es un dispositivo con conexión a internet, desde el que se accede a su página web (www.taxdown.es) o se descarga su app (disponible para iOS y Android).

Este servicio, pionero en España, revisa y mejora el borrador de la Renta de forma rápida, sencilla y 100% segura: “En 15 minutos tienen la declaración hecha, desde casa, con la garantía de expertos fiscales y solo pagan 35 euros si conseguimos ahorrar más de esa cantidad respecto al borrador que proporciona Hacienda”, tal y como explica Quique García.

Este año, ahorrar en la Declaración de la Renta es muy fácil y está al alcance de todos los contribuyentes, incluso para aquellos que no tienen obligación de presentarla: “Las rentas inferiores a 22.000 euros con un único pagador o más de uno e inferiores a 14.000 euros, que no están obligadas a presentar la declaración, son justo aquellas que consiguen más ayudas y deducciones sociales por parte de la Agencia Tributaria”, apunta el experto.