Misteriosos peces rojos en nuestra costa

Desde hace unos días, el paisaje costero de distintos lugares de la comarca se ha teñido con la silueta de un pez rojo. Esta imagen puede verse en farolas y redes de los puertos, en los mercados municipales de Ferrol, Ares, Mugardos o Pontedeume. Los pececitos también han aparecido en pescaderías, restaurantes y cafeterías próximas a los muelles.

Pero, ¿qué significado tiene esto? Se trata de una campaña publicitaria promovida por el GALP Golfo Ártabro Norte (territorio que engloba a los municipios de Ferrol, Narón, Neda, Fene, Mugardos, Ares, Cabanas, Pontedeume, Miño y Paderne) y destinada a promocionar su campaña de ayudas para el sector pesquero.

Existen dos tipos de subvenciones, dependiendo del carácter de los proyectos-productivos y no productivos-. Los primeros son para actividades económicas que impliquen la creación y/o mantenimiento de empleo, y el porcentaje de gasto subvencionable puede llegar al 80% del total. En el segundo caso, se engloban los proyectos de interés público, cuyo porcentaje de ayuda puede llegar al 100%.

Desde el GALP se estudia individualmente la naturaleza de cada proyecto y sus posibilidades de recibir dicho apoyo económico. F.F., socio de la Cofradía de Barallobre, recibió una ayuda para una furgoneta con cajón isotérmico y un remolque para una embarcación. “Dudaba en solicitarla porque me parecía complicado pero desde el GALP me ayudaron con todos los trámites y me concedieron el 80% del total del proyecto” declaró. También a J. C. L., socio de la misma cofradía, le concedieron una subvención del mismo porcentaje para equipamiento laboral. “Si no llega a ser por las ayudas del GALP yo no podría invertir en un remolque, y gracias a esto ahora dispongo de uno nuevo. Animo a todas las personas que estén pensando en mejorar su actividad económica, a que se informen sobre estas ayudas”.

El perfil de beneficiarios de las ayudas del GALP es muy variado. Además de pescadores y mariscadores, también ha resultado beneficiarios otro tipo de autónomos como es el caso de V.P., propietario de una empresa de Kayaks en Paderne. “La verdad que la atención y la ayuda por parte del GALP ha sido estupenda. Nos dedicamos a hacer rutas de kayaks y nos han concedido una ayuda muy buena, por lo que yo se lo recomiendo a todo el mundo” apuntó. En la misma línea se expresó L.B., dueña de un negocio de repostería en Ares. “Solicité la ayuda para un negocio de panadería, pastelería y pizzería con productos del mar, y la verdad es que ha resultado una experiencia muy positiva porque gracias a ella ya estoy en marcha”.

Si estás interesado, has de saber que el plazo para presentar las solicitudes finaliza el día 1 de marzo. Para más información, puedes consultar el procedimiento en los siguientes enlaces:

El GALP Golfo Ártabro Norte es una entidad colaboradora de la Consellería do Mar para la gestión de ayudas del FEMP 2014-2020. Junto con esta, quedan solo otras dos convocatorias antes de que el programa se extinga completamente, en marzo de 2021.

Si tienes una buena idea para nuestro territorio, infórmate en la Casa del Pescador (Miño) o en el teléfono 981 784 417.