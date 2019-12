Vidoomy actualiza su algoritmo incluyendo opiniones de usuarios

0

30/12/2019 12:43 h

Vidoomy es líder en la difusión de publicidad en vídeo de grandes marcas, tanto en España como en América Latina. Pero la startup no quiere dejar de evolucionar, como demuestra, al haber incluido en su algoritmo las opiniones y valoraciones de los usuarios, demostrando así que es una de las cosas que más se tienen en cuenta para filtrar los contenidos que se muestran a cada uno de los clientes potenciales.

Las opiniones como filtro

La actualización del algoritmo que Vidoomy, cuyo sitio web es https://vidoomy.com/, tiene en cuenta la valoración y opiniones de los usuarios respecto a determinado producto o servicio para filtrar la publicidad. Éstas se posicionan como una de las variables más relevantes a la hora de mostrar la publicidad, enseñando a los consumidores aquello que realmente es de mayor valor e interés para ellos.

De este modo, la startup mantiene un nivel ascendente de progreso a la hora de optimizar la publicidad que los usuarios reciben cuando entran en alguna de las páginas que gestiona. Cada uno de los anuncios que se emiten tiene en cuenta las opiniones de usuario y su aparición depende de un análisis detallado de las métricas que se realizan con el objetivo de proporcionar la mejor experiencia posible.

La mejora incorporada tiene como factor principal de clasificación, el hecho de que las opiniones y valoraciones positivas acerca de un producto se asocian a una campaña optimizada. De hecho, cuando se trata de lo contrario y se muestra un producto o servicio cuyas opiniones son negativas, la publicidad no hace sino causar cierto rechazo en el público objetivo. Por ello, es el usuario el que selecciona de forma inconsciente el tipo de publicidad a la que quiere acceder, gracias a su opinión e intereses.

Una mejora clara en la experiencia de usuario

El propósito que se persigue con estos cambios es el de mejorar la efectividad de las campañas en un win-win, donde tanto anunciantes como desarrolladores, refuercen el valor de las operaciones teniendo como base aquello que el usuario valora en mayor medida.

De este modo se logra una mejor experiencia para quien navega a diario por la red, ya que no se sentirán impulsados a cerrar las ventanas por recibir publicidad de productos que en realidad no le interesan, a pesar de formar parte del grupo de clientes objetivos según otros parámetros.

Éste es uno de los detalles que más descolocan a quienes planifican una campaña. Si todo apunta a que el usuario forma parte del público objetivo, ¿por qué no tiene el éxito esperado el anuncio? La respuesta está en que no se ha tenido en cuenta el elemento más importante, su interés real, mostrado por las valoraciones reales de los usuarios y no solo por formar parte de un grupo de edad o vivir en una zona concreta.

El poder del vídeo en la estrategia de publicidad

El vídeo online se ha convertido en el contenido con mayor potencial de Internet, ya que atrae a millones de usuarios y se puede transmitir en cuestión de segundos un mensaje mucho más amplio que el de la publicidad estática. Logran que una marca conecte con el cliente potencial porque es más cercano y directo, además del potencial viral que tienen al poder compartirse.

Vidoomy es líder en publicidad de vídeo, tanto en España como en Latinoamérica, con una lista de medios en los que se integra su tecnología que no para de crecer. En la actualidad supera la cifra de 2.500, lo que supone un gran potencial para quienes quieren aprovecharse del vídeo advertising en su estrategia.

Con la llegada de los nuevos parámetros al algoritmo, se logran aumentar las posibilidades de éxito con campañas que de verdad interesan al cliente objetivo, al tener en cuenta la importancia de las opiniones y valoraciones sobre productos. Una experiencia mucho más positiva que mejora el coste por impresión y beneficia a todos.