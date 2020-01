Importancia de la prevención y el tratamiento con psicólogos en Galicia

0

14/01/2020 05:00 h

Aún existen personas que consideran que los psicólogos atienden sólo a personas con serios trastornos, o que están locos, ¡Qué equivocados están! Ir a un psicólogo debe ser visto tan normal como ir a un oftalmólogo, a un nutricionista y hasta a un cardiólogo, porque así como nos enfermamos de diversos órganos la mente también merece revisión por parte de un profesional de la psicología.

Se entiende que no es nada sencillo sentarse con un extraño a hablar de nuestros problemas, pensamos que para eso conversamos con amigos que nos darán recomendaciones ¿Terquedad? ¿Temor a sentirse vulnerable ante otra persona o juzgado? ¿Desconocimiento? Pues, un poco de las tres, pero es necesario entender que el psicólogo se capacitó en una universidad y maneja las técnicas necesarias para manejar estas situaciones y entender el comportamiento de la mente humana.

Ellos nos brindan las herramientas que necesitamos para conocernos, afrontar nuestras inseguridades y temores, tratar de comprender la causa de nuestro comportamiento y de prevenir que esos problemas desencadenen reacciones o trastornos psicológicos que pueden afectar nuestra calidad de vida.

Las consecuencias de no solicitar ayuda de un profesional en psicología son altas, el dejar pasar el tiempo y decir “yo puedo solo” te lleva a dejar de vivir, porque aunque no te des cuenta lo dejas de hacer, ese problema te impide llevar una vida plena. No estamos diciendo con esto que tú no puedes sólo, pues sabemos que sí, pero con una orientación profesional el camino a transitar será más sencillo.

Acudir a terapia psicológica es tener la valentía de querer solucionar una situación que nos impide vivir plenamente, entender que se tiene un problema y que no se tiene la capacidad para atenderla, ese paso es el más importante, el reconocimiento de que hay una situación que nos afecta física, emocional y socialmente.

Tener un dolor emocional, por una pérdida, por una ruptura o por una situación traumática es similar al dolor de cualquier órgano de nuestro cuerpo que si no se evalúa y se trata no podremos levantarnos y podría traer consigo consecuencias negativa, dado que se convierten en un obstáculo para tu felicidad además de dañar tus relaciones interpersonales.

Aunque muchos de estos dolores emocionales pasan con el tiempo, en otras ocasiones eso no es suficiente, sino que mientras más años pasen nos vamos recargando de energías negativas, resentimientos, odios y frustración.

Hay que entender que no siempre podemos enfrentar esos procesos de dolor solos y que si la dejamos pasar se van acumulando en el inconsciente y en cualquier momento y ante cualquier detonante salen de forma reprimida.

Razones para acudir a un psicólogo

Son muchos los motivos que nos llevan solicitar la asesoría y orientación de un profesional de la psicología, eso sí, es importante entender que allí no se resolverán tus problemas en la primera sesión sino que ellos con sus herramientas te ayudarán a encontrar la solución.

Es como una consulta médica que antes de un diagnóstico tienen que realizarte una serie de exámenes y sólo con esos estudios podrán determinar la causa de tu patología y el tratamiento indicado para ello.

La primera razón para acudir al psicólogo es que nos brinda las herramientas para tener un mejor manejo de conflictos, algo que se dice fácil, pero no lo es, ante situaciones conflictivas los sentimientos negativos salen a flote y nos bloquean los pensamientos, se genera el estrés y la ansiedad, patologías que silenciosamente nos van limitando. El contar con herramientas para afrontarlas nos permite manejar cualquier situación y verlo de forma distinta.

Otro motivo para ir a un psicólogo es el autoconocimiento, en las sesiones podemos ir descubriendo y superando nuestros miedos, inseguridades, traumas y debilidades. Al ir solucionando esos obstáculos que iban limitando tu libre transitar por la vida te podrás encontrarte a ti mismo y mejorará tus relaciones con los demás, además de incidir en tu salud mental.

¿Cuándo debe buscar ayuda en un profesional de la psicología?

Todos, en algún momento u otro, tenemos problemas, pasamos por esas brechas bajas en los que nos cuesta continuar, el problema es que existen personas más débiles que otras que en estos períodos su actitud es totalmente diferente, mientras algunos la enfrentan otros pasan por crisis de ansiedad, estrés, insomnio, entre otras que requieren de evaluación y tratamiento psicológico.

¿Qué hace el psicólogo en estos casos? El especialista en comportamiento humano evalúa la situación, realiza un diagnóstico y propone un plan de trabajo, que nos lleva a entender la causa del problema y los motivos que nos llevaron a tener ese comportamiento. Durante esas sesiones de terapia este profesional nos va brindando herramientas, aprendemos a detectar esas situaciones que disparan una reacción negativa y nos enseña cómo trabajarla para que no generen consecuencias.

¿Cuándo ir a un psicólogo? Podemos asistir en esas épocas de crisis, cuando decimos “No puedo sola, no puedo más” o simplemente ya el estrés, la ansiedad, pensamientos recurrentes o la falta de control no te dejen llevar una vida normal. ¿Lo recomendable? Asistir a una sesión de orientación periódicamente, como un chequeo médico, pues así, eso nos evitaría pasar o desarrollar patologías posteriores y simplemente el punto central de todo, el conocerse a sí mismo.

Una persona que se conoce a sí mismo, conoce sus debilidades, fortalezas, va por la vida de forma segura, sabe manejar la rabia y cualquier otro sentimiento negativo que le pueda generar consecuencias.

¿Dónde acudir en Galicia?

Si estás pasado por una mala racha en tu vida y no sabes cómo manejar la situación, quítate los tabúes y el miedo que te impide solicitar ayuda profesional, al final tú tienes la solución en tus manos. Eso sí, al momento de elegir un profesional de la psicología debes verificar que esté titulado y si está especializado en el área que te afecta mucho mejor.

En Galicia podrás encontrar profesionales de la psicología capacitados en las diferentes áreas. Para localizar el psicólogo adecuado a la situación por la que estés pasando puedes acceder a sitios web como Mundopsicologos, con listados de psicógolos para cada situación.

Por ejemplo, si queremos realizar la búsqueda de psicólogos en A Coruña en Mundopsicologos simplemente accedemos a su web y buscamos por ciudad, allí podremos ver un listado con los mejores psicólogos en A Coruña, así como la experiencia de otros usuarios con dicho profesional, esto te permitirá hacerte una idea de su calidad. También en algunas ocasiones tienes la oportunidad de solicitar una cita.

Prevenir que una situación en nuestra vida nos sobrepase es posible si solicitamos la ayuda de un profesional de la psicología, no es sólo válido acudir cuando estemos enfermos, la idea es no dejar que nuestra mente, emociones y comportamiento limiten nuestra vida, sino saber controlarlas para manejar las situaciones que se nos presenten.