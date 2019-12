E-COMMERCE PORTUGUÉS - Portugal tan cerca

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

17/12/2019 08:24 h

Portugal es un país con vocación para la internacionalización. Histórica y culturalmente el pueblo portugués ha demostrado que la dimensión geográfica reducida del país no es razón para no enseñarse al mundo, ni para no alcanzar los cuatro puntos cardinales.

En la actualidad, cuando hablamos de economía, los avances tecnológicos, principalmente en el mundo digital, han simplificado el esfuerzo para llegar más allá de nuestras fronteras, mientras que las empresas portuguesas han asumido una nueva responsabilidad. La presencia y la estrategia digital son, cada vez más, requisitos fundamentales para el crecimiento.

Basándose en esto, AEP - Asociación Empresarial de Portugal, ha lanzado el proyecto Portugal Digital Export, una iniciativa que, en palabras de su presidente, Luís Miguel Ribeiro, «materializa uno de los principales objetivos de la asociación, el estímulo a la internacionalización de las empresas portuguesas». El camino hacia esa internacionalización pasa, naturalmente, por el mundo digital. Las plataformas de e-commerce les permiten a empresas micro, pequeñas y medianas llegar a clientes de todo el mundo de una forma simple y práctica. Y permiten además que consumidores de todo el planeta puedan conocer, apreciar y adquirir productos con el sello portugués.

#PickPortugal - el hashtag a buscar a la hora de comprar online

Buscando la visibilidad internacional de las empresas portuguesas online, la AEP, en el ámbito de Portugal Digital Export, ha creado una campaña de comunicación internacional de promoción del e-commerce portugués. El mensaje es claro: Buying online? #pickPortugal (para comprar online, escoja Portugal).

Para organizar esta campaña han sido seleccionadas nueve empresas: casos de éxito y sin duda ejemplos de buenas prácticas en la adopción de herramientas digitales con vistas a la internacionalización.

Las 9 empresas — A sua Farmácia Online, Filigrana Portuguesa, Friendly Fire, Luc, Maria do Mar Shop, Nanai, Oia Design, Oniris Store e Portugal Nosso fueron las finalistas del concurso 2019 Digital Awards by AEP, otra de las iniciativas en el ámbito de Portugal Digital Export.

Portugal Digital Export — un proyecto a la medida de las necesidades de las empresas portuguesas

Portugal Digital Export es una iniciativa de AEP — Associação Empresarial de Portugal, cofinanciada por él COMPETE 2020, PORTUGAL 2020 y por la Unión Europea a través del FEDER — Fondo Europeo de Desenvolvimiento Regional. Incluyen diversas actividades, como misiones de prosperidad, Programas de Capacitación— desarrollo de workshops, lanzamiento de e-Books o el concurso 2019 Digital Awards by AEP.

http://www.portugaldigitalexport.com/