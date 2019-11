El TripAdvisor de los puestos de trabajo se llama GoWork

Si consultamos Internet para saber dónde comer o dónde alojarnos, ¿por qué no iba a haber una plataforma que nos diga cuál es la mejor o la peor empresa donde trabajar?

Internet es una fuente de información útil para todos… y para todo. Si recurrimos a las opiniones recogidas en diferentes páginas web para saber si la carne de ese restaurante al que queremos ir tiene la fama que se merece o si en realidad ese apartamento con terraza en pleno centro de Alicante se corresponde con lo que muestran las fotos del portal donde se anuncia, ¿cómo no íbamos a querer saber si trabajar en esa empresa que tenemos idealizada o que nos queda al lado de casa es tan recomendable? Para ello siempre hay que fiarse de lo que hay escrito, y si lo que hay escrito son opiniones de personas que han probado esa carne y esa cama, ¿por qué no fiarme de lo que diga un empleado sobre el jefe y la empresa para la que trabaja?

Al fin y al cabo, las opiniones están ahí precisamente para eso, para que el usuario pueda valorar -gracias a testimonios de otros- o ayudar a decidirse por un producto o servicio. Y también por un empleo, que al fin y al cabo es que lo que nos da de comer y de dónde sacamos el dinero para poder disfrutar de ese apartamento en Alicante que se ve tan bien en las fotos.

Pues si TripAdvisor y Booking son los mejores sitios web donde encontrar opiniones sobre restaurantes y alojamientos, respectivamente, GoWork.com es el punto de encuentro de empleadores, empleados, exempleados y, cómo no, candidatos. Como es de suponer, empleados y exempleados son los perfiles más activos en esta red laboral. Contar con su testimonio en primera persona es muy útil tanto para gente que quiere trabajar ahí como para gente que ya lo está haciendo y no tienen la más mínima idea o información de valor sobre la compañía para la que trabajan. Los candidatos son el tercer perfil más activo en el portal: personas que buscan un empleo en un sector concreto y navegan entre opiniones para valorar si realmente merece la pena aplicar. Sobra decir que en GoWork se recopilan tanto comentarios negativos como positivos e incluso argumentos que desmontan comentarios de otras personas. Por último, los propios jefes son también parte activa de la Comunidad, ya que pueden acceder a leer lo que se escribe sobre ellos tanto para defenderse como para darse cuenta de que la imagen que creían que proyectaban sobre sus empleados puede no ser la que se pensaban.

Mientras que en las plataformas que recogen opiniones de alojamientos sí que es necesario que la web haya registrado una reserva para poder comentar a posteriori -una vez disfrutada la estancia-, hay casos como los de portales que recopilan opiniones sobre locales de hostelería en los que no hay que demostrar de ningún modo que hemos sido clientes de ese establecimiento. Quizá, por eso, el recelo de la credibilidad sobrevuela las cabezas de algunos posibles clientes y se convierte en el quebradero de quienes regentan esos locales, que a veces ven cómo este tipo de portales se convierten en un vertedero de opiniones infundadas en el que se puede llegar a destapar que es la propia competencia quien se para a crear este tipo de comentarios negativos para quedarse ellos a la clientela o, al menos, hacer daño a su rival. Algunos profesionales del sector se han puesto en pie de guerra para evitar estar tan desprotegidos y sugieren que sea requisito demostrar que se ha ido a ese bar o restaurante en cuestión añadiendo a su crítica, por ejemplo, el ticket o la factura.

Todos estos escollos los salva muy bien GoWork, que para evitar que los comentarios recogidos en su plataforma carezcan de veracidad, se encargan de comprobar que quien los firma está aportando una crítica real y en primera persona. Eso sí, a diferencia de los otros portales, en GoWork protegen al usuario y le permiten firmar ese comentario como si fuese anónimo para el resto de lectores, pero de forma interna comprueban que el autor o autora del comentario trabaja o ha trabajado en la empresa sobre la que está informando.

¿Cómo obtener información útil en GoWork?

Quienes deseen informarse sobre una empresa en concreto, deben acceder a GoWork.com y teclear en el buscador el nombre de la compañía en cuestión. Si se desconoce el nombre exacto, se puede buscar también por provincia para afinar los resultados. Es muy probable que la empresa aparezca varias veces si tiene distintas filiales o sedes. Por ejemplo, alguna empresa textil puede tener varios perfiles creados porque uno corresponde a su fábrica y otros a diferentes tiendas repartidas por la geografía española.

Si alguien menciona a personas concretas en los comentarios, los administradores de la página se encargan de omitirlos para preservar su intimidad y evitar crearles problemas en sus puestos de trabajo. Así, el usuario tiene la garantía de que podrá expresar su opinión sincera sin temor a represalias y las personas mencionadas involuntariamente también conservan su derecho al anonimato.

La información que se obtiene desde el portal puede llegar a ser de mucho valor. A quienes acuden a informarse no solo les interesa saber si se cobra bien o el ambiente laboral es bueno; también es útil saber si se cumplen los horarios, si hay compañeros tóxicos o si la empresa tiene solvencia suficiente para mantener el empleo de todos sus trabajadores. En algunos casos, es posible que ese usuario, en base a los comentarios leídos, descarte directamente presentar su candidatura tras ser advertido de que no es oro todo lo que reluce de puertas para afuera.

Y, por otro lado, al jefe ya no le hace falta apuntarse al programa de “El jefe infiltrado” para disfrazarse de otra persona y hacerse pasar por empleado. En GoWork tendrá la información que busca y podrá tomar medidas para mejorar y tener a sus empleados más contentos. Cómo no, también puede acabar enterándose de que tiene a un trabajador molesto para el resto de sus compañeros y mejorar, de una vez por todas, el ansiado buen ambiente en el trabajo que todos buscan.