Todo lo que tienes que saber sobre las pruebas de acceso para gestor administrativo en Galicia

La Voz de Galicia

16/07/2019 18:43 h

Ya está abierto en Galicia el plazo para inscribirse en las pruebas de acceso a la profesión de Gestor Administrativo, una actividad laboral con amplias perspectivas de futuro que ofrece a quien la ejerce el ingreso en un colegio profesional, formación continua a lo largo de toda la vida laboral y el valor añadido que garantiza la marca profesional GA, que en Galicia está integrada por casi 600 profesionales.

Los gestores administrativos son titulados superiores, libres e independientes que, de modo habitual y con percepción de honorarios, informan, aconsejan, asesoran y representan a personas físicas o jurídicas, profesionales y pymes, en el estudio, promoción, dirección, gestión y realización de toda clase de actuaciones que tengan relación con la Administración.

Los servicios los desarrollan en régimen de libre competencia bajo el paraguas de un colegio profesional y con las ventajas y apoyos que garantizan los numerosos convenios firmados con las diferentes administraciones públicas, que consagran al colectivo como principal aliado en gestiones y trámites administrativos.

Requisitos de acceso

Podrán presentarse a los exámenes quienes reúnan, entre otros, los siguientes requisitos: ser mayor de edad y estar en posesión de alguno de los siguientes títulos:

Licenciatura en Derecho; Licenciatura en Ciencias Económicas; Licenciatura en Ciencias Empresariales; Licenciatura en Ciencias Políticas.

Licenciatura en el ámbito de las Ciencias Económicas y Empresariales, del Derecho y de las Ciencias Políticas que las sucedieron en el extinto Catálogo de títulos universitarios oficiales de España.

Máster universitario adscrito a la rama de conocimiento de las Ciencias Sociales y Jurídicas y vinculado al campo disciplinar de alguna de las licenciaturas requeridas por el estatuto orgánico.

Grado implantado al amparo del Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, en cuyo proceso de verificación la universidad que expide el título declarara específicamente que los estudios de grado sustituyen a una de las licenciaturas previstas en los puntos anteriores.

Titulación universitaria oficial obtenida en otros Estados que acredite su equivalencia al nivel MECES 3 y su homologación respecto a alguna de las titulaciones anteriores.

Solicitudes

Las personas que deseen participar en dichas pruebas de aptitud presentarán la correspondiente solicitud dirigida a la presidenta del Colegio conforme al modelo reglamentario o también recogerlo directamente en la sede colegial sita en (c/ Durán Loriga, 2-1º, 15003 A Coruña).

El plazo para presentar solicitudes termina el martes 27 de agosto, pudiéndose entregar la misma en la sede del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia (c/ Durán Loriga 2, 1º, 15003 A Coruña) o en las delegaciones de Lugo (c/ Bolaño Rivadeneira, 2, entresuelo, 27001 Lugo), Ou­rense (c/ Concello, 14, entresuelo, 34003 Ourense), Pontevedra (c/ Blanco Porto, 9-1º, 36001 Pontevedra) y Vigo c/ Zamora, 98, bajo, 36211 Vigo), o a través de las oficinas de correos, mediante envío certificado.

Presentación telemática

Las solicitudes también podrán enviarse vía electrónica a través de la web oficial del Colegio de Gestores Administrativos en el enlace correspondiente: www.ga-galicia.com.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se aprobará la lista provisional de aspi­rantes admitidos y no admitidos a la celebración de las pruebas, que se podrá consultar en la web do Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia www.ga-galicia.com y en el tablón de anuncios de la sede del Colegio, previo anuncio en el Diario Oficial de Galicia.

Las personas no admitidas dispondrán de 15 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de la lista para enmendar la omisión o el defecto, así como para interponer, en su caso, reclamación ante el Colegio de Gestores Administrativos de Galicia.

Desarrollo de las pruebas

Las pruebas consistirán en el desarrollo por escrito de los siguientes ejercicios:

A) La resolución, por escrito, de un test consistente en un cuestionario de 100 preguntas basado en las materias del programa, que estará compuesto por preguntas con respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta; se valorarán negativamente las contestaciones erróneas. Se valorará cada respuesta correcta en 0,10 puntos y cada respuesta errónea restará 0,05 puntos.

B) Resolución de un supuesto práctico, basado en las áreas de conocimiento contenidas en el programa.

La duración máxima de los dos ejercicios será de tres horas.

C) La traducción de un texto de castellano a gallego elegido por sorteo de entre dos propuestos por el tribunal.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de treinta minutos.

Estarán exentos de la realización del ejercicio de traducción los aspirantes que acrediten poseer en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes el nivel de conocimiento de lengua gallega equivalente al Celga 3, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 10 de febrero de 2014, por la que se modifica la Orden de 16 de julio de 2007, por la que se regulan los certificados oficiales acreditativos de los niveles de conocimiento de la lengua gallega (Celga).

Curso de Formación

Las personas que se inscriban en las pruebas, podrán asistir a un curso de formación que se celebrará en el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia a partir de septiembre y que contará con profesores especializados en las áreas de conocimiento que se someterán a examen y profesionales colegiados de experiencia contrastada que ejercen en territorio gallego.

Sobre los gestores administrativos

Una vez superadas las pruebas de acceso, para ejercer la profesión es preciso ingresar en el Colegio profesional.

Las personas que cursen el Máster Universitario en Gestión Administrativa no necesitan presentarse a las pruebas y tienen acceso directo a la colegiación tras la superación del curso.