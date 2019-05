¿Quieres convertir tu sueño de estudiar moda en una realidad?

La Escuela Superior de Diseño y Moda GOYMAR ofrece a sus alumnos la oportunidad de crear la moda del futuro a través de sus Estudios Superiores en Diseño de Moda y Patronaje Industrial.

Por si todavía no lo habías descubierto, te contamos que existe todo un mundo de éxito más allá de las profesiones tradicionales: la industria de la moda nos demuestra día sí y día también que es una de las más pujantes no solo en nuestro país sino a nivel mundial: empresas multinacionales, pasarelas, influencers, nuevas marcas que intentan hacerse un hueco en nuestros corazones….La moda está de moda y por eso es tan importante decidir bien si tenemos pensado dedicarnos profesionalmente a este apasionante sector, puesto que ser diseñador de moda o un patronista industrial no es solo una profesión, sino un estilo de vida que te acompañara para siempre. Una de las prioridades a la hora de elegir el centro donde estudiar moda es desarrollar una buena trayectoria formativa respaldada por una institución de reconocido prestigio que nos ofrezca las máximas garantías de desarrollo profesional. ¿Conoces su nombre? Escuela Superior de Diseño y Moda GOYMAR.

Esta Escuela, la primera de moda en Galicia y con cerca de 35 años de experiencia y trayectoria (un logro al alcance de muy pocas instituciones educativas), se encuentra situada en el centro de A Coruña, una de las capitales internacionales de la industria textil. En GOYMAR tienen claro que la empleabilidad es una cuestión fundamental, hecho que se demuestra con la gran cantidad de empresas de renombre dentro del sector que forman parte de su bolsa de empleo: Adolfo Domínguez, Carolina Herrera, Mango o el gigante Inditex son algunas de las muchas marcas donde podemos encontrar graduados de GOYMAR.

Las oportunidades profesionales, dado el éxito del programa de prácticas con el que también cuentan, se han convertido en uno de los principales motores del centro y una garantía de calidad para las empresas, que siguen confiando en el trabajo realizado por los jóvenes diseñadores y patronistas de GOYMAR, muchos de ellos representantes del talento de nuestra tierra gallega conviviendo con alumnos de toda España que se decantan por el prestigio de esta Escuela para estudiar Diseño de Moda, Patronaje Industrial o cualquiera de sus cursos de Especialización, y confiando en la pujanza del sector en Galicia. En GOYMAR se respira moda 24/7, y el valor añadido de que sea uno de las pocos centros en nuestro país especializado exclusivamente en este sector, seguramente tiene mucho que ver con esta atmósfera.

Como la experiencia cuenta, y mucho, esta confianza se ve reforzada por la recomendación de antiguos graduados de la Escuela, diseñadores de moda seniors que participan activamente en los procesos de selección y apuestan por seguir contando con compañeros que “ visten su misma marca” académica al conocer el elevado grado de preparación técnica con el que finalizan sus estudios, algo que describen muy bien las palabras del propio centro “para nosotros es una gran responsabilidad y una prioridad absoluta que nuestros jóvenes diseñadores y patronistas se sientan listos para los desafíos que van a asumir en el mundo laboral, por eso en GOYMAR apostamos por inculcar los valores de trabajo, sacrificio y constancia para alcanzar un elevado desarrollo profesional. El hecho de que nuestros propios graduados contacten con nosotros para los nuevos procesos de selección en sus empresas nos hace sentir que la Escuela camina en la dirección correcta”, nos comentan.

Pero GOYMAR va más allá de su bolsa de empleo. Uno de sus graduados, Noah Christian, alcanzó hace solo unos meses una de las cimas de la moda mundial con su participación en la semana de la moda de París, todo un hito histórico entre las Escuelas de Moda en nuestro país. Es la culminación a muchos años de premios y reconocimientos en multitud de certámenes y concursos, hecho de relevancia fundamental para una Escuela de Moda que no mira solo a la moda del presente, sino que también sigue innovando constantemente como lo demuestra el HND Arts and Design: Fashion, una nueva titulación superior británica que GOYMAR ha incorporado conjuntamente con los Estudios Superiores de Diseño y Coordinación de Moda/ Complementos y que tiene por objetivo, además de una evolución metodológica de sus programas formativos a través del sistema exclusivo DESIGN 360 (basado en el learning by doing), ofrecer a sus alumnos la oportunidad de cursar un año adicional en una Universidad extranjera para obtener un Grado internacional en Diseño de moda. Ahora ya lo sabes, si quieres crear la moda del futuro, la que no existe todavía, este puede ser tu momento, y GOYMAR, tu Escuela de Diseño.